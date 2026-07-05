ОПЕК+ согласовала очередное увеличение квот на добычу нефти с августа на 188 тысяч баррелей в сутки. Об этом говорится в заявлении альянса, которое приводит агентство Reuters.

Решение было принято в ходе онлайн-заседания: страны договорились повысить квоты на 188 тысяч баррелей в сутки с августа. Такой же рост нефтедобычи вводился ОПЕК+ в июне и июле. Дополнительный объем нефти будет выведен на рынок в период снижения цен на фоне постепенного возобновления экспорта через Ормузский пролив, отмечает Reuters.

«Группа семи продолжила сворачивать сокращения добычи, как и ожидалось», — сказал аналитик UBS Джованни Стауново.

По его словам, в ближайшее время внимание рынка будет сосредоточено на том, сколько танкеров сумеет пройти через Ормузский пролив и как быстро восстановятся спрос и китайский импорт сырой нефти.

Несмотря на сохраняющиеся сбои поставок, нефтяные цены вернулись к докризисным уровням. Давление на них оказали снижение объемов импорта нефти Китаем, рост экспорта со стороны производителей за пределами Ближнего Востока, а также рекордный по масштабам скоординированный вывод на рынок стратегических резервов, организованный Международным энергетическим агентством.

Кроме того, подписанный между Вашингтоном и Тегераном меморандум о взаимопонимании по прекращению войны убедил трейдеров в том, что поставки нефти в конечном счете вернутся к нормальным объемам. В пятницу нефть марки Brent торговалась около $72 за баррель. Это ниже недавних пиковых значений, превышавших $120 за баррель, и соответствует уровням, которые фиксировались до атаки США и Израиля на Иран 28 февраля.

В целом с апреля по июль семь ключевых участников альянса, в который входят страны ОПЕК и присоединившиеся к соглашению производители, включая Россию, подняли квоты почти на 800 тысяч баррелей в сутки. Однако рост долгое время оставался в основном номинальным из-за войны США и Израиля против Ирана, которая закрыла Ормузский пролив для танкеров крупнейших участников ОПЕК+ — Саудовской Аравии, Кувейта и Ирака.

По данным ОПЕК, добыча альянса в мае упала до 33,13 млн баррелей в сутки (против 42,77 млн баррелей в сутки в феврале). В июне добыча начала восстанавливаться благодаря усилиям США, которые помогли ОАЭ и другим странам альянса нарастить экспорт нефти, но она все равно пока еще ниже уровня до войны в Иране.

В ОПЕК+ входит 21 страна, включая Иран, однако в последние годы в ежемесячном управлении добычей фактически участвовали лишь восемь из них — Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан, ОАЭ и Оман. Они постепенно увеличивают добычу в рамках отмены согласованного в 2023 году сокращения на 1,65 млн баррелей в сутки.

В конце апреля из альянса вышли Эмираты. С учетом этого семи ключевым участникам, по расчетам Reuters, после августовского повышения останется вернуть на рынок еще около 379 тысяч баррелей нефти в сутки от первоначального сокращения.

Если на следующем заседании 2 августа страны согласуют повышение примерно такого же масштаба на сентябрь, сокращение добычи, введенное в 2023 году, будет отменено полностью.