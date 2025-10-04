В субботу, 4 октября, в Чехии завершилось двухдневное голосование на выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента республики. По итогам подсчета почти всех голосов лидирует оппозиционное движение «Акция недовольных граждан» (ANO), возглавляемое бывшим премьер-министром Андреем Бабишем. Об этом сообщает Denik со ссылкой на Чешское статистическое управление.

После подсчета 99,66% голосов ANO набирает 34,67%. Тем самым движение претендует по меньшей мере на 80 из 200 мест в Палате депутатов.

ANO не набрало голоса для большинства, поэтому партии придется формировать коалицию с другими политическими силами.

Действующий премьер-министр Петр Фиала поздравил Бабиша с победой. Свои поздравления Бабишу также направил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, назвавший его победу «хорошей новостью для Европы». Кроме того, с победой ANO поздравил президент Словакии Петер Пеллегрини.

В нижнюю палату парламента Чехии прошли кандидаты от шести из 26 партий, политических движений и партийных коалиций. Явка составила 68,9%.

Второе место занимает правящая праволиберальная коалиция «Вместе» (SPOLU) во главе с премьером Петром Фиалой, у нее 23,27%. Такой результат дает возможность занять около 50 парламентских кресел.

Занимающее третье место движение «Старосты и независимые» (STAN) набирает 11,19%. Следом идут Чешская пиратская партия с результатом 8,88% и ультраправая «Свобода и прямая демократия» (SPD), получившая 7,81%. Партия «Автомобилисты для себя» занимает последнее место из проходящих в парламент, набирая 6,78%.

«Акция недовольных граждан» выступает с правоконсервативной повесткой, в частности призывая ограничить поддержку Украины. Так, Бабиш называл коррупционной схему закупки снарядов через Прагу для Киева. Незадолго до выборов он говорил, что дальнейшую военную помощь Украине стоит пересмотреть.

Сам Бабиш называет себя «трампистом» и союзником венгерского премьера Виктора Орбана.