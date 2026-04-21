Новое военное правительство Мьянмы заявило о намерении провести мирные переговоры с вооруженными оппозиционными группами до конца июля, однако два ключевых повстанческих объединения уже отклонили это предложение. Как передает Reuters, с таким заявлением выступил президент страны Мин Аун Хлайн — бывший глава хунты, пять лет назад организовавший переворот, который вверг страну в гражданскую войну.

По информации государственных СМИ, на правительственном совещании Мин Аун Хлайн пригласил к диалогу группировки, которые до сих пор не присоединились к соглашению о прекращении огня.

«Мы также приглашаем группы, которые еще не вступили в диалог и переговоры, принять участие в обсуждениях до окончательного срока — 31 июля», — заявил президент.

В своей речи он упомянул Каренский национальный союз (КНС), Чинский национальный фронт и Всебирманский студенческий демократический фронт, сославшись на общенациональное соглашение о прекращении огня (NCA), подписанное этими организациями еще до переворота 2021 года.

Представители оппозиции категорически отвергли инициативу.

«КНС вышел из NCA после переворота 2021 года. У нас нет планов возвращаться к переговорам или следовать пути NCA», — заявил официальный представитель Каренского национального союза Со То Ни.

Представитель Чинского национального фронта Салаи Хтет Ни подчеркнул, что его группировка борется за создание федеральной демократической системы, свободной от военного влияния.

«Поскольку мы ведем военно-политическую борьбу за это, нам не о чем обсуждать с теми, кто сейчас называет себя администрацией, лишь сменив вывеску после переворота», — добавил он.

После переворота пятилетней давности Мьянма продолжает пребывать в состоянии хаоса. В 2021 году было свергнуто демократически избранное правительство нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Ее саму после этого приговорили к 27 годам тюрьмы по обвинениям, которые ее сторонники считают политически мотивированными.

На прошлой неделе действующее правительство Мьянмы сократило срок политику на 1/6, что было воспринято оппозицией как цинизм, поскольку женщине 80 лет.

Мин Аун Хлайн, которого парламент в этом месяце избрал президентом, пришел к власти после несостоявшихся выборов. Критики и западные правительства назвали то голосование фарсом, призванным увековечить военное правление под видом демократии. Новую военную администрацию Мьянмы признали лишь несколько стран.