Общественная исследовательская организация «Архив по национальной безопасности» (National Security Archive, NSA) обнародовала расшифровку телефонного разговора президента России Владимира Путина и 43-го президента США Джорджа Буша-младшего 18 марта 2003 года — за день до вторжения американских военных и их союзников в Ирак. Как следует из стенограммы, российский лидер пытался убедить тогдашнего главу Белого дома не начинать боевые действия.

На сайте NSA размещены разговоры президентов с июля 2001 года, их расшифровки содержатся в рассекреченных документах правительства США. В публикации отмечается, что Путин был первым иностранным лидером, который связался с Бушем-младшим после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

«Президенты сблизились благодаря жесткой позиции в отношении террористов», — указывается на сайте организации.

NSA отмечает, что звонок 18 марта 2003 года стал «своего рода кульминацией» серии телефонных разговоров, в ходе которых Путин пытался убедить Буша не вторгаться в Ирак.

Согласно стенограмме, Буш начал беседу с того, что Россия и США не должны подвергать опасности свои отношения. Вместе с этим он признал, что странам не удалось сойтись во мнении относительно экс-президента Ирака Саддама Хусейна, однако отметил, что «старался добиться консенсуса» по этому вопросу в ООН.

Буш обратил внимание на широкую общественную реакцию в европейских странах, которые осудили планы США по вторжению в Ирак. Он поблагодарил Путина за то, что тот не стал «разжигать антиамериканские настроения», несмотря на несогласие с решением Вашингтона.

«Я ценю твое понимание, но есть разница между несогласием по вопросу и излишним разжиганием страстей <…>. Ты был тверд в своем мнении, но уважал наши отношения, и я хочу поблагодарить тебя за это», — приводятся слова Буша.

Путин в свою очередь подчеркнул, что не согласен с американской позицией по Ираку и отметил значимость сохранения отношений между странами. Президент России выразил мнение, что военного вторжения можно было бы избежать, если бы стороны действовали сообща.

«Это касается не только Ирака, но и всего Ближневосточного региона. Мы могли бы оказать давление на другие страны таким образом, чтобы это пошло на пользу всему миру», — сказал Путин.

Российский лидер также заявил, что не согласен с заявленными США целями в Ираке. Путин указал, смена режима не предусмотрена уставом ООН и международным правом. Он добавил, что утверждения о бездействии Ирака несправедливым, поскольку сигналы от Вашингтона, в том числе военные, подтолкнули Багдад «ко многим действиям».

«Самое важное, и я уже упоминал об этом, заключается в том, что мы не должны подменять международное право правом силы. Я согласен, что мы должны вернуть этот процесс в русло ООН, и это должно произойти независимо от того, как будет развиваться ситуация в Ираке», — приводятся слова Путина.

В конце диалога российский президент пригласил Буша-младшего приехать в Санкт-Петербург вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация в Ираке. Глава Белого дома принял приглашение, назвав Петербург «одним из величайших городов мира».

США ввели свои силы в Ирак 20 марта 2003 года в рамках операции «Иракская свобода». Вторжение было совершено под предлогом свержения режима Саддама Хусейна, освобождения народа страны и уничтожения ядерного и биологического оружия. В декабре того же года Хусейна захватили, в 2006 году его казнили.

Американская кампания в Ираке закончилась в 2011 году, тогда же часть военных покинула страну. В 2014 году остатки войск США были усилены для противостояния «Исламскому государству»* (ИГ*) после начала боевых действий в Сирии.

В сентябре 2024-го американские власти объявили о сворачивании военной миссии в Ираке и анонсировали вывод своего контингента из страны в два этапа. На тот момент на иракских военных базах было около 2,5 тыс. военных США. По состоянию на октябрь 2025 года в Ираке находилось не менее 250 советников Пентагона.

* «Исламское государство» (ИГ) — запрещенная в России террористическая организация