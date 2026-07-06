Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе принес «безоговорочные» извинения после того, как в интервью юмористическому подкасту в шутку сказал, что не против был бы переспать с поп-певицей Кайли Миноуг. Его слова резко осудили женщины-политики и представители оппозиции.

Ведущая подкаста Bush Deep (вышел в пятницу, 3 июля) Никки Осборн предложила премьеру сыграть в игру «переспать, жениться, встречаться» (shag, marry, date), попросив распределить по этим категориям трех австралийских знаменитостей — певицу Кайли Миноуг, актрису Николь Кидман и актрису Ронду Бёрчмор. Слово «shag» в австралийском английском является грубым обозначением секса.

Сначала премьер отказался отвечать, напомнив, что недавно женился. «Я только что женился, я всего шесть месяцев в браке», — сказал он. Однако Осборн уточнила, кого бы он выбрал, если бы его брак распался. «Кайли, очевидно», — ответил Альбанезе.

«Вы бы женились на Кайли, переспали бы с ней и встречались бы с ней?» — переспросила ведущая. «Все из вышеперечисленного», — сказал премьер, добавив: «Она потрясающая».

В понедельник, 6 июля, офис главы правительства распространил короткое заявление: «Я безоговорочно извиняюсь за эти комментарии».

Высказывания вызвали резкую критику среди женщин-политиков. Независимый депутат Зали Стеггалл назвала участие Альбанезе в такой игре «совершенно неуместным». По ее словам, премьеру следовало отказаться от ответа.

«Ему нужно научиться возражать, подавать пример и называть такое сексизмом», — сказала она.

Сенатор от Либеральной партии Сара Хендерсон также раскритиковала премьера. Она заявила, что его слова были «неуважительными по отношению к женщинам, постыдными для австралийцев и унижающими должность премьер-министра».

«Вместо того чтобы вежливо отказаться, господин Альбанезе опустился до пошлых комментариев. Это показывает крайне слабое политическое чутье в момент, когда доверие к лейбористам рушится», — сказала Хендерсон. По ее словам, такая «раздевалочная болтовня» подрывает заявления Лейбористской партии о защите прав женщин.

Министр правительства Таня Плибершек, комментируя ситуацию до извинений премьера, заявила, что не слышала весь выпуск. «Я не буду комментировать подкаст, который не слушала. Я слышала только несколько секунд. Но если премьер-министр говорит, что он поклонник Кайли Миноуг, полагаю, это ставит его в один ряд с миллионами других австралийцев, включая меня», — сказала она.

Представитель Миноуг не ответил на запрос о комментарии.

Reuters отмечает, что Австралия известна неформальной культурой общения, а местных политиков в интервью часто спрашивают не только о политике, но и о поп-культуре и спорте.