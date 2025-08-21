Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов раскритиковал инициативу Минтранса о введении сбора с авиапассажиров в размере 150 рублей на реконструкцию аэродромов. В разговоре с RTVI политик не исключил, что базовая ставка такого «побора» быстро вырастет до более значительной суммы по примеру тарифов ЖКХ. Он также назвал «порочным» сам принцип перекладывания государственных обязательств на граждан.

Миронов отметил, что еще год назад при обсуждении идеи аэродромного сбора его партия выступала против этой инициативы, а в июле этого года фракция СЗРП в Госдуме стала единственной, проголосовавшей против закона о его введении.

«Закон, кстати, предусматривает, что сбор платят авиакомпании. Но в итоге Минтранс “выкатил чек” пассажирам — 150 рублей, к которым еще идет “корректирующий коэффициент”, ежегодная индексация. По опыту капремонта в ЖКХ мы знаем, как растут эти поначалу якобы символические платежи. В итоге не исключено, что и аэродромный сбор быстро увеличится до еще более круглой суммы», — предположил он.

По мнению лидера справороссов, недопустимо «вешать» на граждан государственные обязательства и расходы.

«Сначала люди платят за капремонт жилья, которым государство годами не занималось, потом за “мусорную реформу”, теперь за реконструкцию аэродромов. По такой логике можно начать взимать и за ремонт поликлиник, школ, детсадов. Хотя вообще-то для всего этого люди платят государству налоги. Недопустимо по каждой госзадаче вешать на людей все новые, отдельные платежи. Так можно очень далеко зайти в опустошении карманов граждан», — заключил Миронов.

Идею сбора на реконструкцию аэродромов предложил Минтранс в 2024 году. Речь шла о том, что его будут платить авиакомпании, при этом считалось, что билеты из-за сбора подорожают не более чем на 50 рублей в пересчете на одного пассажира. В конце июля нынешнего года президент Владимир Путин подписал закон о введении такого сбора, документ вступит в силу с 1 сентября. Порядок формирования сбора в законе не прописан — это осталось в проработке правительства. Минтранс разработал проект постановления кабмина, в котором представлен порядок расчета сбора на реконструкцию аэродромов, и представил его в августе, обратил внимание «Коммерсант». Из документа следует, что размер инфраструктурного сбора за одного пассажира определяется по формуле: 150 рублей, помноженные на уровень инфляции на текущий год и на корректирующий коэффициент (равный единице или иному значению, которое будет устанавливать правительство в зависимости от разных обстоятельств). В случае принятия инициативы новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года и будут действовать до 2032 года.

«Легко представить индексацию в 3-5 раз»

В «Аэрофлоте» ранее сказали «Коммерсанту», что понимают важность обновления инфраструктуры аэродромов, но отметили, что сбор в любой своей форме повлияет на стоимость авиабилета для конечного потребителя.

Несколько источников «Ъ» в авиационной отрасли высказали мнение, что Минтранс пошел по пути «заранее предусмотренного повышения сбора». Поскольку стоимость строительных работ не дешевеет и предпосылок к этому не видно, «легко представить, как решением правительства сбор в 150 рублей будет индексироваться в три-пять раз», рассудил один из собеседников газеты.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты указали на очевидные пробелы в предложенном проекте формирования сбора. Во-первых, он не разделяет рейсы по протяженности, в результате чего на отдельных коротких маршрутах, где сегодня цена билета достаточно низкая, она может вырасти из-за сбора до 20% в случае его индексации. Во-вторых, в документе не сказано, как быть с тарифами для отдельных категорий пассажиров, например, детей, для которых предусмотрена скидка в 50%. В-третьих, в проекте не учитываются пассажиры трансферных рейсов — они рискуют несколько раз заплатить инфраструктурный сбор в течение одного перелета из конца в конец.