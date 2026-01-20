К 38 годам казахстанский бизнесмен, основатель Freedom Holding Тимур Турлов успел попасть во все ключевые списки Forbes и как один из богатейших людей Казахстана, и как один из самых успешных self-made предпринимателей в мире. Его профессиональный опыт уже изучается студентами Стэнфорда, хотя созданная им компания, по словам Тимура Турлова, находится в начале своего пути. И тем не менее успех начатого в 2008 году дела уже очевиден.

Далее — ключевые принципы, которые помогли предпринимателю построить международный бизнес, который сегодня оценивается в миллиарды долларов.

Занимайся любимым делом

Тимур Турлов начал интересоваться инвестициями в школьном возрасте и до поступления в университет уже успел совершить свои первые сделки на бирже. К 2008 году, когда был основан «Фридом Финанс», 21-летний финансист имел опыт выстраивания доступа к фондовому рынку США для клиентов брокеров. Сегодня в холдинг Турлова входит 12 компаний (брокер, страховые, банк, сервис онлайн-платежей, маркетплейсы и т.д.) с более чем 7,5 млн клиентов в 22 странах и годовой выручкой, превышающей $2 млрд.

За почти 17 лет с момента появления Freedom Holding бизнесмен не пытался его продать, а лишь расширял общее число акционеров компании — сначала путем выхода на биржу Nasdaq в 2019 году (IPO), потом с помощью программы кэшбека, в рамках которой клиенты холдинга получали его ценные бумаги за покупки по картам Freedom Bank.

Сегодня холдинг, акции которого за 7 лет подорожали почти в 10 раз, оценивается инвесторами в $8 млрд. Тем не менее Тимур Турлов считает, что основные успехи компании впереди: внутри экосистемы строится новый национальный телеком-оператор, развивается стриминговая медиаплатформа и другие крупные проекты, которые после интеграции с уже существующими сервисами принесут миллионы новых клиентов. При этом существенно снизится стоимость привлечения и одновременно повысится финансовая отдача от каждого из них за счет кросс-продаж.

Ищи новые ниши

Говоря о сервисах Freedom в своих выступлениях, Тимур Турлов часто вспоминает о стратегии «голубого океана» — разработке новых идей на новых рынках, где практически нет конкурентов и есть возможность сформировать и обслужить потенциально высокий спрос на свой продукт. «Для того, чтобы выиграть конкуренцию, можно пытаться играть по старым правилам, а можно попытаться придумать новые. И в итоге ты придумываешь новые правила для новых продуктов», — говорит он в интервью проекту «Бизнес под капотом». Этому подходу предприниматель верен с начала своего пути.

Тимур Турлов основал Freedom в разгар финансового кризиса 2008 года, когда американский фондовый рынок находился в глубоком кризисе и мало кого интересовал на территории СНГ. Тем не менее финансист вместе со своими коллегами смогли достучаться до целевой аудитории и объяснить пользу инвестиций в крупнейшую экономику мира. С тех пор холдинг стал главным брокером на территории постсоветского пространства для тех, кто хочет покупать акции на Уолл-стрит.

Freedom Bank, в свою очередь, сумел своим продуктом «цифровая ипотека» полностью поменять рынок жилищных кредитов в Казахстане, став за 7 месяцев после запуска продукта главным игроком в сегменте ипотеки с госфинансированием.

Холдинг также стремится занять нишу в телекоммуникационной сфере, развивая широкополосный доступ в интернет, облачное хранение и обработку данных, а также занимаясь построением инфраструктуры для интернет-трафика. Компания активно возводит современные центры обработки данных (проекты Freedom Cloud и Akashi), совместно с правительством Казахстана проектирует суверенный центр ИИ стоимостью $2 млрд и мощностью 100 МВт. На все эти продукты есть огромный неудовлетворенный спрос со стороны транснациональных корпораций, которые видят Казахстан «перекрестком» для глобального интернет-трафика. А значит, у Турлова и Freedom есть шанс занять очередной голубой океан новых возможностей.

Нанимай талантливых людей

В холдинге работает около 9000 человек, а сам он не раз признавался одним из самых желаемых работодателей в центральноазиатской республике. Помимо имиджа технологичной компании, специалистов привлекает позитивная корпоративная культура. Тимур Турлов прекрасно понимает, что в 21 веке талант, а не технологии, является главным активом, поэтому вместе с коллегами он выстраивает внутреннее взаимодействие таким образом, чтобы одаренные сотрудники смогли реализовать свой потенциал. Доверие друг к другу, делегирование, возможность совершить ошибку в поиске инновационных идей, а также сохранение «духа» стартапа — вот ключевые принципы корпоративной культуры Freedom.

Расширяй границы

Офисы компаний холдинга работают в США, Европе, Центральной Азии и странах Ближнего Востока. В прошлом году Freedom Bank открыл офис в Таджикистане, Freedom Broker — в Кыргызстане. Заработали новые офисы в кипрском Лимассоле, а также в Вильнюсе. Было получено разрешение на открытие банка в Грузии, появилась брокерская лицензия для работы на рынке ОАЭ. В планах — выход на турецкий рынок. Международная экспансия — единственная возможность для Freedom конкурировать с глобальными игроками, уверен Турлов.

Умей отдавать

Существенная часть чистой прибыли Freedom Holding уходит на благотворительность и социальные инициативы в Казахстане. Для их реализации работает корпоративный фонд «Freedom Шапағат», в стратегию которого входит поддержка проектов «которые укрепляют сообщества, сохраняют экосистемы и способствуют устойчивому развитию». Только в 2025 финансовом году он потратил на эти цели почти 28 млрд тенге (более $57 млн). Самые крупные социальные инициативы Тимура Турлова — развитие шахмат и футбола. Бизнесмен является президентом Казахстанской федерации шахмат, а также основателем и главой молодежной футбольной лиги QJ League. Также недавно Тимур Турлов приобрел профессиональный клуб «Шахтер».

Холдинг активно развивает городскую инфраструктуру (строительство насосной станции в Актау, реконструкция набережной в Конаеве и т.д.), вкладывается в образование (новый кампус в SDU University и корпус школы iQanat в Боровом, студенческие гранты и проект Teach for Qazaqstan), а также инициативы, улучшающие экологию региона (восстановление экосистемы Аральского моря) и др.

Бизнес — это не только про максимизацию прибыли, но и про возможность менять мир вокруг себя, считает глава Freedom Holding.