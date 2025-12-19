Второй Западный окружной военной суд вынес приговор по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева. Организатор преступления Андрей Пронский приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме, а остального срока — в колонии особого режима. Ему также назначен штраф в размере одного миллиона рублей, передает «Интерфакс».

Следствие и суд установили, что Андрей Пронский выполнял заказ, поступивший ему от сотрудников украинской военной разведки (ГУР Минобороны Украины). В апреле 2022 года через мессенджер Telegram некий Артем Дериглазов предложил ему за вознаграждение организовать убийство журналиста. В материалах дела фигурируют показания самого Владимира Соловьева, который заявил, что после поступления угроз в его адрес обратился в правоохранительные органы.

Вместе с Пронским на скамье подсудимых оказались еще семь человек. Их приговоры варьируются от 12 до 28 лет лишения свободы. Следующие соучастники также получили длительные сроки:

Тимофей Мокий — 28 лет колонии строгого режима с отбыванием первых 9 лет в тюрьме и штрафом 900 тыс. рублей.

Владимир Беляков — 27 лет (первые 8 лет — тюрьма, штраф 900 тыс. рублей).

Владимир Степанов — 26 лет (первые 8 лет — тюрьма, штраф 800 тыс. рублей).

Максим Дружинин — 25 лет (первые 8 лет — тюрьма, штраф 700 тыс. рублей).

Андрей Волков — 18 лет (первые 8 лет — тюрьма, штраф 300 тыс. рублей).

Денис Абраров — 12 лет (первые 6 лет — тюрьма).

Василий Стрижаков был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму около одного миллиона рублей, которую предстоит выплатить солидарно всем осужденным.

В ходе следствия вину частично признали сам Пронский, а также Мокий, Беляков, Степанов и Волков. Дружинин полностью отрицал свою причастность, а Абраров вину признал, но не согласился с квалификацией преступления.

Все фигуранты дела, помимо организации покушения на убийство, обвинялись в террористической деятельности, призывах к ней, незаконном обороте оружия и наркотиков, а также в поджоге военкомата в Тверской области и автомобилей. Согласно материалам дела, все эти преступления были совершены ими из-за несогласия с проведением специальной военной операции на Украине.