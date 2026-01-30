Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов был ошибочно внесен в заявку на участие в соревновании Sudtirol Moonlight Classic в Италии. По информации организаторов состязаний, его участие в них в этом году изначально не планировалось. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета.

Ранее имя Большунова в качестве представителя Казахстана появилось в предварительном протоколе забега классическим стилем на 30 километров, запланированного на 30 января. В настоящее время упоминание о спортсмене из документа удалено.

«Мы приносим извинения, но это была ошибка», — заявили представители организационного комитета.

В феврале 2025 года Александр Большунов уже принимал участие в этой ночной гонке и одержал в ней победу, преодолев дистанцию 30 км классическим стилем за 1 час 18 минут 56,2 секунды. Тогда он был заявлен под российским флагом, однако позднее организаторы убрали государственную символику и указание на гражданство спортсмена из всех официальных документов и протоколов.

Поясняя текущую ситуацию, представители соревнований отметили, что в этом году лыжник находится в Италии с тренировочными целями.

Александр Большунов является обладателем трех золотых, четырех серебряных и двух бронзовых олимпийских медалей. В его активе также звание чемпиона мира в скиатлоне (2021 год), двукратная победа в общем зачете Кубка мира (сезоны 2019/20 и 2020/21) и двукратная победа в многодневной гонке Тур де Ски (сезоны 2019/2020 и 2021).

Гонка Moonlight Classic проводится в 18-й раз. Ее отличительной чертой является ночной формат: трасса освещается факелами, обозначающими ее границы, а все участники обязаны использовать налобные фонари. Правилами разрешено преодолевать дистанцию исключительно классическим попеременным ходом; использование одновременного бесшажного хода (дабл-полинга) запрещено. В случае проблем с инвентарем спортсмену разрешено заменить только одну лыжу.

Для участия в гонке необходимо своевременная регистрация и оплата стартового взноса. Его размер составляет 60 евро при регистрации до 28 января и 70 евро — после указанной даты. Несмотря на любительский статус соревнования, в нем также принимают участие профессиональные лыжники, которые получают первые стартовые номера. Для победителей предусмотрены денежные призы: обладатель первого места в мужской гонке на 30 км получит 2 000 евро, второго места — 1 200 евро, третьего места — 800 евро.