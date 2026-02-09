Руководители оргкомитета зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо приступили к проверке сообщений о возможных технических недостатках вручаемых наград. Представители дирекции Игр заявили о намерении детально изучить причины, которые приводят к повреждению олимпийских медалей, после обращений нескольких спортсменов, пишет BBC.

В частности, о проблеме с целостностью своей награды сообщила американская горнолыжница Бризи Джонсон, победительница в скоростном спуске, продемонстрировав журналистам на пресс-конференции золотую медаль, у которой отделилась крепежная лента. Она обратила внимание на небольшую деталь, предназначенную для фиксации награды, которая вышла из строя. Аналогичный случай произошел с фигуристкой из США Алисой Лю, завоевавшей золото в командных соревнованиях. В социальных сетях было опубликовано ее видео, в котором она держит медаль и ленту по отдельности.

Инцидент также затронул команду Германии. Биатлонисты, получившие бронзовые награды, разместили в соцсетях запись, где видно, как медаль отсоединилась от ленты, висящей на шее у одного из спортсменов, во время того, когда они радостно прыгают, празднуя таким образом завоевание призового места.

Андреа Францизи, занимающий пост одного из руководителей оргкомитета зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо, подтвердил, что организация в курсе сложившейся ситуации. По его словам, в настоящее время ведется работа по установлению точной природы возникшей проблемы. Францизи акцентировал, что церемонии награждения являются одним из ключевых моментов для атлетов, и оргкомитет стремится обеспечить их безупречное проведение.

Олимпийский и Паралимпийский комитет США сообщил, что ожидает разъяснений и решений от организаторов Игр. Вопрос о возможности замены дефектных медалей пока не решен.

Производством наград для Олимпиады 2026 года занимался Государственный полиграфический и монетный институт Италии (IPZS).

Ранее, на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, уже фиксировались жалобы на качество медалей, в частности на их преждевременное потускнение и повреждение покрытия. По сведениям на февраль 2025 года, от атлетов поступило около 220 запросов на замену парижских наград. Как сообщали СМИ, возможной причиной могло стать изменение состава защитного покрытия в связи с европейскими экологическими нормативами. Организаторы Игр в Париже дали обязательство произвести замену всех наград с выявленными дефектами.