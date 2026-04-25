Вооруженные силы Украины официально признали наличие серьезных логистических проблем под Купянском после российских атак, значительно нарушивших пути снабжения. Ситуация еще больше усугубилась распространением в социальных сетях изображений истощенных и недоедающих солдат. Командиры 14-й бригады и 10-го корпуса были уволены после появления шокирующих фотографий истощенных украинских солдат, сообщает Kyiv Independent.

24 апреля Генеральный штаб Украины объявил об увольнении командиров 10-го корпуса и 14-й отдельной механизированной бригады по обвинению в потере украинских позиций, недостаточной поддержке войск на передовой и сокрытии реальной ситуации в прифронтовом секторе.

Это заявление последовало после того, как дочь солдата 2-го механизированного батальона 14-й бригады Иванна Побережнюк опубликовала фотографии сильно истощенных солдат, которые из-за халатности командования находятся на позициях под Купянском в Харьковской области без еды и воды.

По ее словам, солдаты 2-го батальона 30-й бригады теряли сознание от голода и были вынуждены пить дождевую воду. Командование, со своей стороны, никак не отреагировало на ситуацию, сообщила Побережнюк.

Ее поддержала жена одного из солдат бригады Анастасия Сильчук. Она также написала в соцсетях, что солдаты уже семь месяцев сталкиваются с постоянными задержками в доставке продовольствия, воды, необходимых медикаментов и топлива на позиции, причем доставка иногда занимает от семи до четырнадцати дней.

Сильчук также отметила, что на позициях под Купянском часто возникают сбои в связи, иногда продолжительностью до трех-четырех дней.

Министерство обороны Украины отреагировало на сообщение Побережнюк, заявив, что командир 14-й бригады принял ситуацию к сведению и что, несмотря на логистические трудности, предпринимаются усилия для решения проблем снабжения войск и ротации личного состава. На следующий день Генеральный штаб объявил, что командир 14-й бригады Анатолий Лысецкий был заменен Тарасом Максимовым, а командующий 10-м корпусом Сергей Перец отстранен от должности и понижен в звании. Новым командующим корпусом станет Артем Богомолов.