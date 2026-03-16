В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Оскар». Фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» был представлена в 13 номинациях и одержал победы в шести из них, в том числе как лучшая картина.

«Битва за битвой» также получила премии за лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль второго плана (Шон Пенн), лучший адаптированный сценарий, лучший монтаж (Энди Юргенсен), а также лучший кастинг.

Боевик «Битва за битвой» уже был признан национальным советом кинокритиков США ««лучшим фильмом года», Пол Томас Андерсон — «режиссером года», а Чейз Инфинити — «прорывом года». Леонардо Ди Каприо получил приз за «лучшую мужскую роль», Бенисио дель Торо — за «лучшую роль второго плана». Также «Битва за битвой» получила девять номинаций на премию «Золотой глобус» 2026 года.

Хоррор-триллер Райана Куглера «Грешники» попал в рекордные 16 номинаций «Оскара». Фильм получил четыре награды, включая статуэтку Майкла Б. Джордана за лучшую мужскую роль. По количеству номинаций картина сумела обойти «Титаник», «Ла-Ла Ленд» и «Все о Еве».

Награду в номинации «Лучший международный фильм» стала «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера. Лучшим документальным фильмом стал «Господин Никто против Путина», который снял российский учитель Павел Таланкин вместе с режиссером Дэвидом Бронштейном.

San Francisco Chronicle писала, что гонка за лучший фильм стала «внезапно волатильной» после того, как «Грешники» стал рекордсменом по количеству номинаций и победили на Actor Awards.

Платформа рынка предсказаний Polymarket отмечала, что в номинации «Лучший фильм» «Битва за битву» лидировала с вероятностью 75% против 20% у «Грешников». Букмекеры говорили, что выигрыш «Битвы за битвой» оценивается в коэффициенте 2/9, а «Грешники» в 3/1.