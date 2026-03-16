Основатель бренда кухонных аксессуаров Moulin Villa Илья Петров объявлен в федеральный розыск — он скрылся из-под домашнего ареста, не дождавшись приговора по делу о мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Факт розыска подтвердили и в пресс-службе Совкомбанка.

Илья Петров основал компанию Moulin Villa в 2010 году. Под этим брендом продавались сковороды, кухонная утварь, электрические чайники и пылесосы — преимущественно через маркетплейсы Wildberries и Ozon. Сам бизнесмен называл сковороды своим «любимым ребенком в семье Moulin Villa» и рассказывал, что их производят «на предприятиях юга России и Китая, выпускающих качественную литую алюминиевую посуду с антипригарным покрытием».

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушении на него было возбуждено в июле 2024 года. Тогда же Петрова задержали и поместили под домашний арест по решению Кузьминского районного суда Москвы. Судебный процесс начался в том же месяце.

Как отмечает «Ъ», несколько месяцев подсудимый исправно появлялся на заседаниях, однако в феврале 2026 года перестал это делать. Мещанский суд приостановил процесс и объявил его в розыск, материалы переданы в правоохранительные органы.

РИА Новости уточняет, что, согласно базе данных судов, в карточке дела теперь значится: «Приостановлено — обвиняемый скрылся и место его пребывания неизвестно».

Как именно Петров покинул место домашнего ареста — пока не установлено. Условия его соблюдения должны были контролировать сотрудники уголовно-исполнительной инспекции ФСИН, в том числе с помощью электронного браслета.

Защита на протяжении всего процесса настаивала на отмене меры пресечения, указывая на «волокиту» со стороны правоохранителей и отсутствие оснований для ее продления, однако суд неизменно принимал сторону следствия.

«Коммерсантъ» не исключает, что исчезновение Петрова могло быть связано с новым уголовным делом: в конце января 2026 года стало известно, что против него возбуждено второе дело — снова о мошенничестве.

По данным источников газеты, в обоих случаях речь идет о хищении средств у «Совкомбанк Факторинга». Согласно неподтвержденной информации, общая сумма предполагаемых хищений приближается к 200 млн рублей.

По версии следствия, в период с октября 2022-го по ноябрь 2023 года предприниматель изменял реквизиты для получения выручки от продаж в личных кабинетах маркетплейсов и присваивал поступавшие деньги.

По второму делу ему вменяется схема с фиктивными данными о поставках товаров на Wildberries и Ozon: завышая реальные объемы продукции на складах, он получал финансирование от «Совкомбанк Факторинга», на которое не имел права.

В пресс-службе Совкомбанка изданию подтвердили, что «Совкомбанк Факторинг» признан потерпевшей стороной по обоим делам.

Параллельно с уголовными разбирательствами шли арбитражные. Из материалов дел следует, что КБ «Солидарность» открыл для АО «Мулин Вилла» кредитную линию на 530 млн рублей под 15% годовых, поручителем по которой выступил сам Петров.

Впоследствии банк уступил права требований по этому кредиту на сумму более 303,4 млн рублей компании «Солид ИмПэкс», которая затем взыскала с Петрова как поручителя 306 млн рублей через Самарский районный суд — решение было вынесено в октябре 2024 года. Теперь именно «Солид ИмПэкс» является правообладателем товарного знака Moulin Villa и ведет торговлю под этим брендом на Ozon.

В декабре 2024 года ФНС подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве «Мулин Вилла», была введена процедура наблюдения. Общий объем долгов компании на 2023 год превышал 1,3 млрд рублей.

В феврале 2024 года Арбитражный суд Московской области признал банкротом и самого Петрова — на основании требований КБ «Солидарность», которому предприниматель был должен около 170 млн рублей. Адвокат бизнесмена на запрос «Коммерсанта» не отреагировал.