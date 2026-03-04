Медсестру больницы Асбеста (Свердловская область) по имени Виктория прямо на работе зарезал обиженный из-за расставания муж, сообщает СУ СК России по региону. У нее осталось шестеро детей.

В прокуратуре добавили, что супруги жили раздельно, а в феврале жена подала на развод. Обвиняемый — 1984 года рождения, на четыре года старше жертвы.

Сегодня у Виктории был выходной, и в Рефтинское подразделение горбольницы она пошла как пациентка. Ее коллега рассказал Е1, что муж заранее спрятал нож на входе в здание, поэтому его не заметили.

Мужчина страдает зависимостью и раньше неоднократно терял из-за этого работу, рассказала подруга жертвы. «Сегодня он был на смене, но в третьем часу дня сорвался с работы с бешеными глазами. В самой больнице был в неадекватном состоянии», — поделилась она.

По ее словам, супруг нанес Виктории семь ножевых ранений, включая один удар в шею, после чего сбежал. Женщина скончалась на месте.

Шестеро детей, живших с ней после ее расставания с мужем, переданы под опеку родной тети по материнской линии. Главврач больницы, где работала и погибла медсестра, пообещал оказать семье всемерную помощь и поддержку.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (105 УК РФ), обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет — но при отсутствии отягчающих обстоятельств. Ими могут стать предыдущие судимости мужчины за умышленное причинение вреда здоровью, угон автомобиля и кражу.

В колонии он сделал татуировку в виде перстня «Роза ветров» — в знак презрения к правоохранительным органам, утверждает РЕН ТВ. Последний раз супруг убитой представал перед судом в 2023 году.

Задержавшие подозреваемого полицейские отметили, как хладнокровно он себя вел. По словам начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, мужчину перехватили по пути в гараж. На вопрос о мотиве убийства он спокойно ответил, что обиделся на жену из-за расставания.