Глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина посоветовала священнослужителям не обвинять женщин «во всех смертных грехах» после слов протоиерея Михаила Швалагина о том, что мужчины из-за них «страдают». Об этом депутат заявила в беседе с NEWS.ru.



Поводом для реакции депутата стала проповедь «Упражняйтесь в благочестии» протоиерея Михаила Швалагина, кадры которой опубликовал телеграм-канал «Кровавая барыня».

Во время наставлений Швалагин обвинил женщин в том, что мужчины из-за них совершают преступления. По словам священнослужителя, из-за желания девушки «жить, как королева», молодой человек может «надломиться и все».

«Надорвется и не будет больше мужика. Просто надорвется, а ей все мало — она хочет это, она хочет то, она хочет отдых бесконечный дорогой. Это есть в нашей жизни», — заявил Швалагин.

Нина Останина уточнила, что на сегодняшний день в отношениях между мужчиной и женщиной преобладает потребительский подход, однако это касается не только девушек.

По словам парламентария, многих молодых людей можно было бы обвинить за желание устроиться рядом с «обеспеченной дамой, даже великовозрастной».

Помимо всего прочего, депутат выразила надежду, что Швалагин, как и впрочем «некоторые другие» священнослужители, которые позволяют себе «необъективные и резкие» высказывания в адрес женщин, не отражает позицию РПЦ.

«Хорошо бы учить свою паству, а не отлучать женщин, потому что подобные высказывания приведут к тому, что девушки перестанут ходить в храмы», — подытожила Останина.

В сентябре протоиерей Русской православной церкви, настоятель Храма Троицы Живоначальной в Хохловском переулке Андрей Ткачев обозвал «сусликами» россиян, посещающих рестораны во время СВО.

«Эти суслики, не включенные в общую беду, в общий процесс, даже просто не понимающие, а что такое вообще [происходит]. К этим сусликам есть очень большие вопросы. Эти вопросы будут заданы, между прочим, рано или поздно. Рано или поздно, в разной форме», — подчеркнул священник.

В качестве примера Ткачев привел рассказ своей прихожанки. Ее муж, участвующий в боевых действиях на Украине, будучи на побывке столкнулся с приглашениями своих друзей в разные увеселительные заведения, что, по словам женщины, вызвало у нее «очень смешанный коктейль чувств».