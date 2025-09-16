К россиянам, которые ходят по ресторанам во время СВО, есть большие вопросы — и рано или поздно они будут заданы. Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил протоиерей Русской православной церкви, настоятель Храма Троицы Живоначальной в Хохловском переулке Андрей Ткачев, обозвав таких людей «сусликами».

Такое заявление священнослужитель сделал, общаясь с телезрителями в рамках своей традиционной авторской программы. Ее полную версию можно посмотреть на странице «Царьграда» в социальной сети «ВКонтакте».

Ткачев поделился рассказом своей прихожанки, чей муж принимает участие в специальной военной операции на Украине и недавно в третий раз приезжал домой на побывку. За эти пять дней, которые он провел дома, к ним приходили друзья и приглашали в разные увеселительные заведения — «пойдем туда, пойдем сюда». По словам женщины, это вызвало у нее «очень смешанный коктейль чувств».

«Ко мне муж приехал на пять дней и сейчас уедет. Уже третий раз, третья командировка. И все на стрёме, на иголках спят, по иголкам ходят. Муж на фронте. А люди на расслабоне», — пересказал Ткачев слова своей прихожанки.

По словам протоиерея, у приезжающих на побывку солдат возникают «вопросы к нам, потому что во всех ресторанах полно людей, и видно, что далеко не каждый понимает, что происходит»: многие россияне «дурака включают — типа не понимают в чем дело, типа это не их ***** [военная операция]».

«Эти суслики, не включённые в общую беду, в общий процесс, даже просто не понимающие, а что такое вообще [происходит]. К этим сусликам есть очень большие вопросы. Эти вопросы будут заданы, между прочим, рано или поздно. Рано или поздно, в разной форме», — спрогнозировал священник.

Мнение Ткачева прокомментировал автор Z-канала «Товарищ Сержант». «Да, товарищ Ткачёв. Людям надо прекратить все посещать. Тогда и налоги упадут, и пожертвований, наверное, тоже меньше будет», — сыронизировал он.

Это не первый раз, когда протоиерей Ткачев называет россиян «сусликами», вкладывая в это слово негативный смысл. В марте на встрече со студентами МГУ он сравнил жителей России, не желающих заводить больше одного ребенка, с «развратными сусликами», которые «лишают себя права на счастливое будущее», поскольку вступают в половую близость не ради деторождения.

«Люди, рожающие семь детей за жизнь, имеют право на эту землю больше, чем рожающие одного и убивающие восемь», — поделился мнением священнослужитель, охарактеризовав семейную жизнь как «вечную работу и ответственность».

По его словам, в таких ситуациях главный груз вины лежит на мужчинах, потому что «материнство у женщины внутри», и «она все равно захочет рожать, будет плакать от зависти, видя своих сверстниц с мужем и детьми, а себя — пустой, никому не нужной, накрашенной, намазанной, с похмелья смотрящей в окно».