Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила председателю правительства Михаилу Мишустину пакет предложений по защите пострадавших от семейно-бытового насилия. Письмо депутата есть в распоряжении RTVI.

Обращение стало итогом мониторинга законодательства и правоприменительной практики, который комитет провел вместе с уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой, МВД, Минтрудом, Верховным судом и Судебным департаментом при ВС. Останина просит премьера поручить изучить справку и подготовить предложения по защите граждан, «особенно женщин и детей», от насилия в семье.

Запросы в пять ведомств комитет разослал 13 июля — тогда Останина попросила оценить, стоит ли вернуть в Уголовный кодекс норму об ответственности за первые побои в отношении близких лиц.

Три предложения комитета

Центральная мера — новый инструмент для полиции. Комитет предлагает рассмотреть вопрос о праве сотрудника полиции выдавать срочное запретительное предписание, если подтверждены факты угрозы жизни или здоровью либо насилия в отношении члена семьи.

«Предписание должно запрещать лицу, в отношении которого оно вынесено, приближаться к пострадавшему, контактировать с ним, посещать места его проживания/работы/учебы», — говорится в справке.

За нарушение таких запретов комитет предлагает наложить административный штраф либо арест. По оценке депутатов, это создаст «оперативный механизм профилактики до уголовного разбирательства».

Второе предложение — выделить субсидии из федерального бюджета регионам на содержание кризисных центров. Распределять их предлагается по квотам, которые утвердит правительство, — с учетом численности населения, количества обращений и нагрузки на центры.

Третье — единый федеральный реестр кризисных центров со сведениями об их вместимости, специализации, кадровом обеспечении и отчетности. Вести реестр комитет предлагает поручить Минтруду.

Кроме того, Останина просит распространить на всю страну региональные практики межведомственного взаимодействия по профилактике семейного насилия.

МВД считает возврат уголовной статьи преждевременным

МВД возвращение уголовной ответственности за побои назвало преждевременным — в том числе за неоднократные побои в отношении несовершеннолетних, беременных женщин и лиц в беспомощном состоянии. Ответ подписал первый заместитель министра Андрей Кикоть.

Ведомство опирается на статистику: число тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой почве с 2015 по 2025 год сократилось на 67,4% — с 14 548 до 4 730. В первом квартале 2026 года показатель снизился еще на 8,2%, до 1 282, число убийств — на 0,4%, до 222.

Декриминализация, по версии МВД, ускорила разрешение таких материалов и «позволила вывести из тени значительное число латентных деяний». Уголовная ответственность не наступает за однократный бытовой конфликт, который не представляет высокой степени общественной опасности, — это «избавило члена семьи от бремени уголовного наказания».

Приложенная к ответу отчетность показывает и другую динамику. Число выявленных административных правонарушений по ст. 6.1.1 КоАП на бытовой почве упало с 43 142 в 2021 году до 16 931 в 2025-м, количество рассмотренных заявлений о семейно-бытовом насилии — с 1,44 млн до 1,09 млн, число отказов в возбуждении уголовного дела — с 541 937 до 424 285.

Верховный суд изучит практику

Верховный суд прямой оценки идее не дал. Первый заместитель председателя ВС Владимир Давыдов напомнил, что ст. 116.1 УК сохранила уголовную ответственность за побои в отношении любых лиц, если их нанес человек, уже наказанный административно за такое же деяние.

Обращение комитета, по его словам, учтут при планировании деятельности Верховного суда — в том числе при решении вопроса об изучении практики по ст. 116 и 116.1 УК. По результатам такого изучения суд обсудит, нужны ли разъяснения.

Приговоров больше, административных дел меньше

Данные Судебного департамента при ВС, которые есть в распоряжении RTVI, показывают расхождение двух трендов.

По ст. 116.1 УК суды в 2025 году вынесли решение по существу обвинения в отношении 6 250 человек, осудили 5 048 — 80,8%. В 2017 году судебный акт коснулся 676 человек, а обвинительным приговором завершились 43,8% дел. Пик пришелся на 2024 год: 7 822 человека и 6 360 осужденных.

По ст. 6.1.1 КоАП картина обратная. Суды рассмотрели 116 263 дела в 2025 году против 160 926 в 2017-м и 179 394 в 2019-м. Наказание в 2025 году получили 73 164 человека: 67 601 — штраф, 2 613 — арест, 2 812 — обязательные работы. Восемь лет назад арест назначали 8 850 раз, обязательные работы — 14 486. Средний штраф вырос с 5 419 до 5 694 рублей.

Сводные данные за первое полугодие 2026 года Судебный департамент сформирует после 15 октября.

Минтруд: кризисные центры — полномочия регионов

Минтруд в ответе за подписью первого замминистра Ольги Баталиной указал, что регулирование социального обслуживания относится к полномочиям регионов, а дополнительные меры поддержки субъекты вводят за счет своих бюджетов.

Кризисные центры и отделения в первом полугодии 2026 года работали в 73 субъектах — против 70 в 2025 году. Всего таких центров и отделений 57, включая 29 государственных; годом ранее их было 59, но государственных среди них — 27. В 2025 году организации, помогающие семьям в трудной ситуации, обслужили 18 445 человек, в том числе 7 737 женщин и 7 982 детей, за первое полугодие 2026 года — 11 753 человека.

Из полученных данных комитет сделал вывод о «региональном дисбалансе и недостаточности количества таких организаций».

Лантратова: мер недостаточно

Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова, как следует из справки, разделяет позицию комитета о недостаточности мер профилактики семейно-бытового насилия в отношении женщин. Ранее в ответе Останиной она писала, что действующие меры «сложно признать достаточными», а необходимость комплексных мер «назрела давно».

В первом полугодии 2026 года к омбудсмену поступило 13 жалоб на отказ в возбуждении уголовного дела по фактам телесных повреждений в результате домашнего насилия.

Государственное статистическое наблюдение за 2025 год зафиксировало 496 635 женщин, признанных потерпевшими в уголовном процессе. В 2024 году их было 597 782, в 2023-м — 618 836. С учетом латентности реальные показатели выше: по социологическим данным, половина жертв преступных посягательств в полицию не обращается.

По результатам исследования Аналитического центра ВЦИОМ, в 2025 году 10% россиян сообщили о случаях домашнего насилия в своей семье, около 30% сталкивались с такими ситуациями в окружении. 55% респондентов заявили, что даже однократное применение силы в семье недопустимо.

Комитет отдельно отмечает: публикации о насилии в семье вызывают большой общественный резонанс, а решение вопроса о защите жизни и здоровья потерпевших «затягивается на длительный период, либо виновное лицо остается безнаказанным».