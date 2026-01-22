Глава Кузбасса Илья Середюк, который после гибели девяти младенцев в ГКБ №1 Новокузнецка заступился за врачей и заявил о пьяных роженицах, продемонстрировал попытку «уйти от ответственности за бездействие региональной власти». Об этом заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. По ее мнению, такой губернатор должен уйти в отставку.

«В новокузнецком роддоме № 1 за время новогодних праздников погибли девять новорожденных. <…> И вместо того чтобы склонить голову перед семьями, потерявшими своих детей, губернатор Кемеровской области Илья Середюк выходит в прямой эфир и обвиняет матерей. Говорит о “вредных привычках”, о том, что “приезжали в роддом в состоянии опьянения”, что “не наблюдались у врачей”. А потом, когда общество возмущается, спешно удаляет запись из всех своих соцсетей», — сообщила депутат.

Останина отметила, что похожая ситуация была в 2010 году, когда после взрыва на шахте «Распадская» погиб 91 человек, еще 133 получили ранения разной степени тяжести, местные власти тоже попытались «переложить ответственность на самих погибших».

«Мол, курили, нарушали, виноваты сами. Тогда были оскорблены семьи, жены, матери, дети. Никто так и не извинился. И вот — снова. Сменились губернаторы, но подход остался прежним: обвинить людей, чтобы не отвечать за собственную бездеятельность», — подчеркнула парламентарий.

Однако, продолжила Останина, проверка Роспотребнадзора выявила «системную антисанитарию» в новокузнецком роддоме, в том числе неработающую вентиляцию и «душный и влажный микроклимат», не соответствующий санитарным нормам. Кроме того, добавила она, на потолках в душевых и даже в операционном блоке обнаружили плесень, в стенах здания были трещины, полы повреждены, покрытия отслоились, а отдельные помещения «годами не соответствуют требованиям для медицинского учреждения».

Глава думского комитета добавила, что все эти проблемы копились годами, так как Роспотребнадзор фиксировал их еще в 2021 году, затем в 2024-м и 2025-м.

«Было выдано около 150 замечаний и предостережений. Но ничего по-настоящему не изменилось. Роддом десятилетиями не видел капитального ремонта. Теперь он закрыт, а рожениц экстренно перенаправляют в другие больницы», — отметила парламентарий.

И в этой связи, уточнила Останина, возникает вопрос: кто на самом деле «проявил халатность?».

«Молодые матери, которые пришли за помощью к государству, или система, которая годами не замечала плесень в операционных и мертвую вентиляцию в родильных палатах? Обвинять женщин, потерявших детей, — это не просто цинизм, это попытка уйти от ответственности за состояние здравоохранения, за работу надзорных органов и бездействие региональной власти. На месте руководства страны я бы поставила вопрос об отстранении губернатора», — заявила она.

По ее мнению, власть, которая в момент трагедии обвиняет пострадавших, а не ищет и наказывает виновных, «теряет моральное право управлять регионом».

«Девять новорожденных не могут ответить. За них должны ответить те, кто обязан был обеспечить безопасность, чистоту, контроль и нормальные условия в государственном роддоме», — заключила Останина.

22 января Середюк во время прямой линии заявил, что причиной гибели младенцев в новокузнецком роддоме могла быть не только ошибка врача, но и поведение отдельных рожениц. По словам главы региона, трагедия касается малышей, большинство из которых были недоношенными с весом при рождении 600-800 граммов, а некоторые матери не наблюдались у врачей в дородовом периоде.

«Я бы защитил врачей. <…> Мамы не наблюдались в период беременности, не было истории болезней, не было анализов. Печально говорить, но некоторые приезжали на роды по скорой в состоянии алкогольного опьянения», — заявил он.

Его слова вызвали скандал и вскоре запись эфира, в котором он выступал в защиту врачей, была удалена, как и анонс прямой линии в соцсети «ВКонтакте», а также публикация по итогам эфира в его телеграм-канале.

С 4 по 12 января в акушерском стационаре больницы №1 Новокузнецка погибли девять младенцев, еще шесть детей были госпитализированы в отделение реанимации Детской клинической больницы имени Малаховского.

Местный минздрав сообщал, что у умерших младенцев была диагностирована тяжелая внутриутробная инфекция.

14 января были задержаны главврач больницы Виталий Херасков и исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации новорожденных Алексей Эмих, которых подозревают в халатности и причинении смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. На следующий день суд отправил Хераскова под домашний арест, а Эмиху избрали запрет определенных действий.

19 января стало известно, что суд на три месяца закрыл новокузнецкий роддом по требованию Роспотребнадзора из-за несоблюдения санитарного законодательства.