Массовое захоронение в иорданском Джараше, который называют «Помпеями Ближнего Востока», оказалось общей могилой жертв первой зарегистрированной в мире пандемии. Как пишет Guardian со ссылкой на исследователей, более 200 человек умерли от Юстиниановой чумы и были погребены практически одновременно.

Промежуточные результаты исследования, которое продолжается уже несколько лет, опубликованы в февральском номере научного журнала Journal of Archaeological Science. Статья, подготовленная группой археологов, историков и экспертов по генетике из Университета Южной Флориды, Университета Флориды Атлантического побережья и Сиднейского университета, содержит новые подробности о захороненных жертвах чумы.

В общей могиле на древнем ипподроме в Джараше найдены останки более 200 мужчин и женщин разного возраста, включая подростков. Анализ ДНК из зубов умерших и другие исследования показали, что их захоронение было «одним погребальным событием», а не поочередным погребением тел в разное время, как на обычных кладбищах. Исследования показали, что причиной смерти этих людей стала болезнь, вызванная чумной палочкой Yersinia pestis.

Юстинианова чума — первая в истории человечества зарегистрированная пандемия, которая возникла в 542 году при византийском императоре Юстиниане I, охватила почти весь цивилизованный мир и длилась почти 200 лет (с учетом локальных эпидемий и вспышек). Возбудитель чумы Yersinia pestis начал распространяться из крупного египетского торгового порта Пелусий, куда был занесен корабельными крысами из Китая. За пару лет пандемия достигла апогея: в Византии чума ежедневно уносила от 5 до 10 тысяч жизней. В общей сложности на Востоке умерли около 66 млн человек, в Европе — до 25 млн человек.

Иорданский Джараш к началу Юстиниановой чумы был густонаселенным крупным торговым узлом, что превратило его в региональный эпицентр пандемии. Исследования коллективной могилы на местном ипподроме выявили «разнообразный демографический состав» умерших от болезни. По мнению ученых, благодаря активной торговле население города постоянно обновлялось за счет притока мигрантов — наемников, рабов, кочевников и т.п.

«Но из-за чумы все эти люди, прежде мобильные, фактически застряли в одном месте — подобно тому, как во время пандемии COVID-19 мы были лишены возможности свободно передвигаться по миру», — пояснили авторы исследования.