После 50 лет кости становятся более хрупкими, и риск переломов существенно увеличивается. Остеопороз — заболевание, при котором снижается плотность костной ткани, а сами кости теряют прочность. Опасность в том, что первые переломы могут случиться практически без предупреждения, поэтому распознавание ранних признаков критически важно.
Симптомы, на которые стоит обратить внимание:
- Незаметная потеря роста. Уменьшение роста на 1—2 см может быть первым сигналом.
- Сутулость или изменение осанки. Классический признак компрессионных переломов позвонков, которые иногда происходят без боли.
- Боли в спине или пояснице. Часто тянущие или тупые, возникающие без травмы, особенно у женщин после менопаузы.
- Повышенная ломкость костей. Даже незначительные падения или удары приводят к трещинам или переломам.
Факторы риска:
- Менопауза.
- Наследственность (переломы у родителей).
- Малоподвижный образ жизни.
- Дефицит кальция и витамина D.
- Курение и злоупотребление алкоголем.
- Хронические заболевания (гиперпаратиреоз, диабет, заболевания щитовидной железы).
Как диагностировать остеопороз до перелома:
- Денситометрия. Это безболезненный рентгеновский метод измерения плотности костей. Рекомендуется после 50 лет, особенно женщинам.
- Анализы крови. Помогают выявить дефицит кальция, витамина D и гормональные нарушения.
- Оценка факторов риска. Врач учитывает возраст, пол, наследственность и образ жизни.
Профилактика переломов:
- Регулярная физическая активность: ходьба, легкие силовые упражнения, упражнения на равновесие.
- Сбалансированное питание с достаточным количеством кальция и витамина D.
- Отказ от курения и умеренное потребление алкоголя.
- Контроль хронических заболеваний.
- При необходимости — препараты, укрепляющие кости, по назначению врача.
Остеопороз часто протекает бессимптомно до первого перелома. Ранняя диагностика, здоровый образ жизни и профилактика помогают сохранить кости крепкими даже после 50 лет.