После 50 лет кости становятся более хрупкими, и риск переломов существенно увеличивается. Остеопороз — заболевание, при котором снижается плотность костной ткани, а сами кости теряют прочность. Опасность в том, что первые переломы могут случиться практически без предупреждения, поэтому распознавание ранних признаков критически важно.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание:

Незаметная потеря роста. Уменьшение роста на 1—2 см может быть первым сигналом.

Сутулость или изменение осанки. Классический признак компрессионных переломов позвонков, которые иногда происходят без боли.

Боли в спине или пояснице. Часто тянущие или тупые, возникающие без травмы, особенно у женщин после менопаузы.

Повышенная ломкость костей. Даже незначительные падения или удары приводят к трещинам или переломам.

Факторы риска:

Менопауза.

Наследственность (переломы у родителей).

Малоподвижный образ жизни.

Дефицит кальция и витамина D.

Курение и злоупотребление алкоголем.

Хронические заболевания (гиперпаратиреоз, диабет, заболевания щитовидной железы).

Как диагностировать остеопороз до перелома:

Денситометрия. Это безболезненный рентгеновский метод измерения плотности костей. Рекомендуется после 50 лет, особенно женщинам.

Анализы крови. Помогают выявить дефицит кальция, витамина D и гормональные нарушения.

Оценка факторов риска. Врач учитывает возраст, пол, наследственность и образ жизни.

Профилактика переломов:

Регулярная физическая активность: ходьба, легкие силовые упражнения, упражнения на равновесие.

Сбалансированное питание с достаточным количеством кальция и витамина D.

Отказ от курения и умеренное потребление алкоголя.

Контроль хронических заболеваний.

При необходимости — препараты, укрепляющие кости, по назначению врача.

Остеопороз часто протекает бессимптомно до первого перелома. Ранняя диагностика, здоровый образ жизни и профилактика помогают сохранить кости крепкими даже после 50 лет.