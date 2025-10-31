Внедрение практики гвоздестояния в одном из курганских СИЗО для снятия стресса у сотрудников — это довольно экзотичное, но потенциально эффективное решение, если оно не ограничится экспериментом, а станет элементом системы. Таким мнением в беседе с RTVI поделился полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко.

28 октября издание URA.RU со ссылкой на УФСИН России по Курганской области сообщило, что в СИЗО-2 в Шадринске сотрудников учат стоять на специальных досках с гвоздями, чтобы укрепить волю, развить самоконтроль и справиться со стрессом. В ведомстве уточнили, что такие практики помогают еще увеличить концентрацию внимания, что немаловажно в этой работе. «А после занятий сотрудники чувствуют умиротворение и легкость», — сообщили в УФСИН, уточнив, что сотрудники отмечают положительный эффект. ИА «Уральский меридиан» уточняет, что инициативу предложила психолог СИЗО-2 Екатерина Дьяченко.

«Это, конечно, экзотика. Не думаю, что это имеет широкую практику. Но, по-хорошему, если это поможет снятию стресса и профессиональной напряженности, то почему бы и нет? Работа у сотрудников [ФСИН] очень непростая в психологическом и физическом плане. Там даже просто ходить по учреждению — набегаются километры. <…> Почему бы и нет. Пусть расцветают сто цветов, как говорил Мао Цзэдун», — сказал Макиенко.

Он отметил, что в такого рода экспериментах обычно задействуют психологов, которые работают с личным составом, чтобы вовремя выявлять выгорание, профдеформацию, «нехорошие наклонности, если вдруг их пропустили, когда принимали на работу и так далее».

Собеседник RTVI добавил, что в некоторых учреждениях ФСИН пытаются внедрить «какие-то новые методики», чтобы помочь сотрудникам в борьбе с выгоранием, но куда более широкая практика — это регулярный мониторинг психологического состояния.

«Это обычная комната психологической разгрузки, регулярное обследование со стороны психологов на предмет, если человек попадает в зону риска — я имею в виду, в плане профессиональной деформации, стресса, нагрузки и т. д. Его обследуют, говорят: “Вы его временно переведите на какую-то такую менее напряженную работу”», — рассказал Макиенко.

По его словам, даже определенная «пауза в несении старых обязанностей дает возможность взглянуть на его работу со стороны».

«И когда человек возвращается на нее, то он неплохо работает, у него не происходит профессиональной деформации. То есть какие-то срывы психологические и так далее не произойдут. Посчитать, сколько [срывов] не произошло, невозможно. Это общая, так сказать, превенция. Но в целом то, что это создает менее агрессивные отношения с подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными, — это да, факт», — подчеркнул полковник.

И если эксперимент с гвоздестоянием в Шадринске докажет свою эффективность, продолжил Макиенко, то было бы лучше, если бы он стал «элементом системной работы с сотрудниками», а не «отдельным эпизодом». Эксперт отметил, что и сам использует дома резиновый коврик с шипами.

«Ставлю на него ноги. Говорят, помогает от всяких стрессов, улучшается общее состояние разных органов», — рассказал он.