Власти Стамбула отменили концерты российской дэткор-группы Slaughter to Prevail, посчитав, что ее участники пропагандируют сатанизм*. До этого музыканты осудили СВО и уехали в США. Губернатор Стамбула Давут Гюль, поддержав запрет, объяснил в соцсети Х, что в столице Турции «никогда не допускалась и не будет допускаться деятельность, развращающая общество».

Помимо российских металлистов, по тем же основаниям был отменен и концерт польской группы Behemoth. Как сообщает польский телеканал TVP World обе группы должны были выступить в Zorlu Performing Arts Center в стамбульском районе Бешикташ. Однако местная администрация заявила, что этого не произойдет, а решение аргументировало «несовместимостью» групп с «общественными ценностями Турции».

Губернатор Стамбула Давут Гюль полностью поддержал решение районных властей и подчеркнув в соцсети Х, что в столице «никогда не допускалась и не будет допускаться деятельность, развращающая общество».

По данным польского телеканала, в местных СМИ российских и польских музыкантов обвинили в пропаганде сатанизма*, назвав их выступления «отравляющими турецких детей и молодежь», призвав власти принять «срочные меры».

Группа Slaughter to Prevai, была создана в Екатеринбурге. В 2022 году ее участники осудили СВО, уехали из России и осели в городе Орландо (штат Флорида, США), писала немецкая газета Der Spiegel.

Вокалист группы Алексей Потехин, выступающий под псевдонимом Alex Terrible, запрет на выступления связал с давлением исламистских кругов и назвал “очень печальной ситуацией”. «Народ Турции, я люблю вас и уважаю вашу страну и религию. Но не называйте меня сатанистом*», — написал он в Instagram**, добавив: «Это полный абсурд. Я верю в Бога».

Польская группа Behemoth неоднократно оказывалась вовлеченной в скандалы, связанные с оскорблением христианских символов. Ее лидер Адам Дарский (Nergal) почти два десятилетия участвовал в судебных разбирательствах в Польше по обвинениям в оскорблении религиозных чувств. Так, в 2007 году во время концерта в Гдыне он разорвал Библию, назвав ее «книгой лжи». Однако затем музыкант был полностью оправдан, и в 2015 году Верховный суд Польши подтвердил это решение.

Новые судебные разбирательства начались после появления фотографии, на которой рок-музыкант наступает на изображение Девы Марии, и видео с распятием, прикрепленным к фаллической фигуре.

Но в 2024 году суд в Гданьске оправдал металлиста по двум пунктам обвинения, прекратив рассмотрение еще одного, аналогичного эпизода.

*Верховный суд признал «Международное движение сатанизма» экстремистским и запретил его деятельность

** Решением суда запрещена деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности



