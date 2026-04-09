«Королева кетамина» Джасвин Сангха, от которой актер Мэттью Перри получил убивший его кетамин, приговорена к 15 годам тюрьмы. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Женщина была организатором масштабного наркотрафика, который шел прямо из ее дома в Северном Голливуде. В сентябре она признала себя виновной по нескольким пунктам обвинения, включая сбыт кетамина, повлекший смерть или тяжкие телесные повреждения.

Судья назвала Сангху «вероятно, самой виновной» среди пяти человек, обвиняемых в причастности к гибели Перри. По версии следствия, 42-летняя женщина продала актеру около 50 флаконов кетамина за $11 тысяч — в том числе ту партию, которая привела к его смерти в октябре 2023 года.

Сангха также призналась, что в августе 2019 года продала четыре флакона кетамина 33-летнему Коди МакЛори, который умер через несколько часов от передозировки. Его сестра сказала ей на слушании:

«Ты не чувствовала себя достаточно виноватой, чтобы остановиться, когда умер мой брат. Тебя поймали — это единственное, что тебя остановило».

Приемный сын Перри Кит Моррисон обратился к Сангхе в зале суда со словами: «Я не ненавижу тебя. Я не злюсь на тебя». При этом он добавил, что она «снабжала зависимого человека», и все возможности Перри «умерли вместе с ним».

«Ему было что дать миру», — сказал Моррисон, пока осужденная плакала.

В материалах обвинения подчеркивается, что Сангха была «привилегированной личностью» с финансово стабильной жизнью, которая занялась наркотиками не из-за нужды, а «из жадности, гламура и доступа».

В обвинительном заключении упомянута расшифровка звонка из тюрьмы, в котором Сангха обсуждала регистрацию своего товарного знака и прав на книгу по мотивам уголовного дела. По мнению прокуратуры, это доказывает, что она рассматривает свои преступления как «потенциальный источник будущего дохода».

Двое других фигурантов дела еще не приговорены, включая бывшего личного помощника Перри Кеннета Ивамасу, который приносил актеру наркотики и помогал их употреблять, не имея медицинского образования. Бывший врач, который выписывал Перри рецепты на кетамин, получил 2,5 года тюрьмы.

Мэттью Перри, известный миллионам зрителей как Чендлер Бинг из культового ситкома «Друзья» (1994—2004), на протяжении всей взрослой жизни боролся с зависимостью от алкоголя и обезболивающих.

В автобиографии «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь», вышедшей за год до его смерти, актер откровенно рассказал, что начал пить в 14 лет, а после аварии на гидроцикле в 1997 году подсел на викодин, принимая до 55 таблеток в день. Он признавался, что потратил более $7 млн на попытки избавиться от зависимости, 15 раз ложился в реабилитационные центры и однажды оказался на грани смерти с разрывом кишечника.

В 2023 году 54-летний Перри проходил контролируемую терапию кетамином от депрессии и тревожности в специализированной клинике. Когда врачи отказались увеличивать дозу, актер обратился к нелегальным поставщикам, чем и воспользовались обвиняемые.

В конце октября 2023 года Ивамаса помог Перри употребить как минимум три порции кетамина, приобретенного через цепочку посредников у Сангхи. Актер был найден лицом вниз в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе. Прибывшие медики констатировали его смерть. В отчете коронера причиной назвали «острое воздействие кетамина», дополнительными факторами стали ишемическая болезнь сердца и утопление.