Суд разрешил экс-министру по вопросам «открытого правительства» Михаилу Абызову, осужденному по делу о крупном хищении, занимать государственные должности после освобождения из колонии. Об этом сообщают ТАСС и РБК.

Согласно постановлению Второго кассационного суда общей юрисдикции, из приговора исключается дополнительное наказание в виде запрета работать в госучреждениях. При этом основной срок в 12 лет колонии строгого режима остается без изменений.

Абызова задержали в марте 2019 года по подозрению в хищении 4 млрд рублей у Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» в 2011-2014 годах.

В конце декабря 2023 года Преображенский районный суд Москвы признал его виновным по пяти статьям Уголовного кодекса: создание преступного сообщества, мошенничество, легализация незаконно полученных средств, незаконное участие в бизнесе и коммерческий подкуп.

Помимо тюремного срока, экс-министр получил штраф в 80 млн рублей, который апелляция позже снизила до 79,9 млн. Суд также лишил Абызова ордена Дружбы и изначально запретил ему три года после освобождения занимать руководящие должности в государственных структурах.

Другие участники преступного сообщества получили сроки от 5 до 12 лет колонии, а двух женщин — Яну Балан и Оксану Роженкову — освободили прямо в зале суда, засчитав время в СИЗО и назначив штрафы по 4 млн рублей каждой, которые затем были снижены в апелляции.

Абызов на всех этапах следствия и судебного разбирательства не признавал вину и просил его оправдать. Московский горсуд оставил приговор в силе, лишь незначительно уменьшив сумму штрафа и сроки других осужденных по делу.

В октябре источники РБК сообщили о возбуждении против Абызова нового уголовного дела — на этот раз о мошенничестве с акциями Российской венчурной компании в особо крупном размере.