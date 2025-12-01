Российские заключенные выпустили продукции и оказали услуг на сумму более 47 млрд рублей в 2024 году. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал директор ФСИН Аркадий Гостев.

Глава ведомства назвал это «достаточно хорошими параметрами» и отметил, что основным направлением остается легкая промышленность — осужденные шьют форменную одежду для сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, судебных приставов и налоговой службы.

Гостев подчеркнул, что сейчас трудоустроено более 91% заключенных, несмотря на сокращение их общей численности в местах лишения свободы. Снижение числа осужденных он связал с гуманизацией уголовной политики и развитием альтернативных форм наказания.

По словам директора ФСИН, в России создано 400 исправительных центров, рассчитанных на 50 тыс. человек, хотя фактически там содержится чуть более 30 тыс. осужденных. Заключенные в таких центрах могут выходить за их пределы, самостоятельно добираться до работы и получать зарплату, что помогает возмещать ущерб, причиненный их преступлениями, рассказал руководитель ведомства.

Гостев также доложил о реализации федеральной программы развития пенитенциарной системы, но признал, что объем инвестиций — около 2,2 млрд рублей в год — недостаточен для такой «огромной махины, как у нас».

Он уточнил, что есть и трудности с подрядчиками, которые часто не выполняют свои обязательства. Тем не менее за три года удалось ввести в строй 16 объектов, а в 2025 году планируется досрочно открыть СИЗО на 1000 мест в Казани, заключил директор ФСИН.