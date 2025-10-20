Экс-начальник Генштаба Сербии Небойша Павкович умер в Белграде в возрасте 79 лет, пишет Sarajevo Times. С 2014 года он отбывал срок в финской тюрьме по обвинениям в массовых убийствах и депортации косовских албанцев.

Сообщения о смерти Павковича прокомментировал президент Сербии Александр Вучич, выразив искренние и глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и товарищам, а также всем, кто знал и уважал его.

«За годы службы он оставил после себя след офицера, исполнявшего свой долг с глубоким чувством ответственности, самоотверженности и принадлежности к Сербии, заботясь о людях, с которыми работал, и выполняя порученные ему задачи. Покойся с миром, генерал», — написал глава Сербии в письме родным военного.

Как пишут сербские СМИ, в конце сентября 2025 года Павковича перевели из тюрьмы в госпиталь в Белграде в связи с ухудшением здоровья. Его доставили на родину правительственным бортом Сербии. При этом, как пишет издание Balkan Insight, экс-генерала досрочно освободили от 22-летнего срока за военные преступления.

Павкович родился в 1946 году Сеньски-Рудник. Начал военную карьеру в 1970-х, в 1994 году его перевели в Приштинский корпус, который он через несколько лет возглавил. Там он руководил операциями против албанских повстанцев. Во время войны в Косово был командиром третьей армии сухопутных войск Союзной Республики Югославии. С 2000 по 2002 год занимал пост начальника Генштаба.

В 2003 году трибунал в Гааге предъявил ему и еще нескольким генералам обвинения в нарушении ведения правил войны и преступлениях против человечности в период с 1998 по 1999 год. В 2005 году его экстрадировали в Международный трибунал по бывшей Югославии.

Уже в 2009 году Павковича признали виновным в насильственной депортации, нарушении законов ведения войны, массовых убийствах, преступлениях против человечности. Его приговорили к 22 годам заключения без права на досрочное освобождение.

Во время отбывания наказания Павкович писал мемуары о боевых действиях в Косово и Метохии в 1998 году, которые издавало контролируемое сербским Минобороны издательство «Одбрана». В 2024 году Культурный институт Чуприи объявил в городе конкурс на создание лучшей фрески с изображением генерала Небойши.

В 2022 году Небойша ходатайствовал о досрочном освобождении, однако суд отклонил его просьбу и сослался на тяжесть его преступлений и невозможность исправления. Тем не менее в сентябре 2025 ему позволили вернуться на родину по медицинским показаниям, чтобы пройти лечение в военном госпитале Белграда.