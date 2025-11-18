Екатеринбуржец Александр Неустроев, отбывающий трехлетний срок за оскорбление школьника в шапке с буквой Z, стал фигурантом нового дела — на этот раз о публичном оправдании терроризма (ч.1 ст.205.2 УК). Это следует из карточки на сайте Центрального окружного военного суда Екатеринбурга.

Там обозначено, что дело поступило в суд еще 28 октября. Заседание по нему назначено на 19 ноября. Максимум, что может грозить по указанной статье, — пять лет лишения свободы.

Как узнал региональный сайт 66.RU, новое обвинение связано с высказываниями Неустроева в колонии-поселении, которые слышали другие.

«Находясь в колонии, в присутствии других осужденных он дал положительную оценку терактам в отношении Владлена Татарского и Дарьи Дугиной», — сообщили в пресс-службе суда.

Там добавили, что Неустроев признал вину.

Екатеринбуржец получил приговор в виде реального срока в колонии-поселении в июне 2024 года, это стало результатом второго рассмотрения дела. Изначально решением суда оно было прекращено, мужчине лишь назначили штраф в 7 тыс. рублей. Однако Генпрокуратура потребовала пересмотра, мотивируя это тем, что действия Неустроева «причиняют ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам» России.

Этому предшествовало заявление бывшего в то время депутатом Госдумы Александра Хинштейна (ныне губернатор Курской области), что он обжалует слишком мягкое первое решение суда через Генпрокуратуру. Он назвал Неустроева «56-летним подонком», а прекращение дела расценил как «плевок в лицо всем, кто находится в зоне СВО».

Согласно материалам, в апреле 2023 года у подъезда жилого дома Неустроев начал оскорблять 12-летнего мальчика из-за шапки с буквой Z, пытался его схватить и советовал «поместить головной убор в задний проход». Школьник рассказал о случившемся матери, после чего та пожаловалась в полицию. Женщина рассказывала, что отец ребенка участвует в военной операции, а сын носит шапку с Z, потому что «гордится отцом».

В августе Росфинмониторинг внес Александра Неустроева в перечень террористов и экстремистов.