Баскетбольный клуб «Енисей» из Красноярска, выступающий в Единой лиге ВТБ, объявил о подписании контракта с игроком Даниилом Касаткиным. Соглашение со спортсменом заключено на срок до окончания сезона 2026/2027 годов.

«Даниил находится в лучших годах своей карьеры и может очень помочь команде. Мы понимаем, что ему потребуется время для адаптации после непростого периода, и будем постепенно увеличивать нагрузку. Уверен, что подписание контракта с ним — отличное решение для обеих сторон», — сказал главный тренер «Енисея» Йовица Арсич.

«Енисей» в текущем чемпионате располагается на седьмом месте в таблице Единой лиги ВТБ, имея в своем активе 28 очков. Следующий матч команда проведет в Нижнем Новгороде.

Эта новость следует за событием 8 января, когда спортсмен был освобожден из-под стражи в Париже. Его задержание там произошло в июне 2025 года по запросу США, обвинивших Касаткина в причастности к хакерской группе, использовавшей программы-вымогатели с 2020 по 2022 год. Спортсмену грозило до 25 лет лишения свободы.

Касаткин не признавал свою вину по предъявленным ему обвинениям. Его защитник подчеркивал, что спортсмен не обладает знаниями в области информационных технологий и испытывает сложности даже с установкой приложений на компьютер.

Несмотря на то что французский суд осенью 2025 года принял решение об экстрадиции Касаткина, этого не произошло благодаря обмену заключенными между Россией и Францией. В рамках этой процедуры также был освобожден и вернулся в Париж французский ученый Лоран Винатье*, ранее задержанный в России и приговоренный к трем годам лишения свободы по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента и о сборе сведений в области военной деятельности.

Даниилу Касаткину 26 лет. Его баскетбольная карьера началась в спортивной школе олимпийского резерва ЦСКА. После окончания школы в 2016 году он переехал в США для получения высшего образования, где стал студентом Университета штата Пенсильвания и вошёл в состав его баскетбольной команды.

В 2019 году спортсмен вернулся в Россию, где подписал контракт с подмосковным клубом «Химки».

Позднее он выступал за московский клуб МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ и дважды, в 2023 и 2025 годах, становился бронзовым призером Кубка России. После задержания Касаткина во Франции клуб объявил о расторжении контракта с игроком и его уходе из команды.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов