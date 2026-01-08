Задержанного летом 2025 года во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на осужденного в России француза Лорана Винатье*. Об этом сообщило ФСБ 8 января. Касаткин был отпущен из французской тюрьмы и уже вернулся в Москву.

«8 января 2026 года возвращен на Родину задержанный во Франции гражданин Российской Федерации баскетболист Даниил Касаткин, экстрадиции которого в США требовали американские власти. Д. Касаткин был обменян на гражданина Французской Республики Винатье* Лорана Клода Жана-Луи», — говорится в сообщении ФСБ.

Винатье* был помилован указом президента России Владимира Путина, отмечается в пресс-релизе.

ФСБ распространила видео обмена Касаткина и Винатье*. В ролике находившемуся в СИЗО французу объявили, что он «освобожден от дальнейшего наказания в виде лишения свободы». Судя по кадрам, Винатье* отправили на родину на самолете, которым в Россию прибыл Касаткин. Он поднялся на борт после того, как из него вышел россиянин.

Касаткин в ночь на 8 января был отпущен из французской тюрьмы, рассказал «Известиям» его адвокат Фредерик Бело. По его словам, спортсмен уже вернулся на самолете в Москву.

Президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил французских дипломатов за усилия по освобождению Винатье*.

«Наш соотчественник Лоран Винатье вернулся во Францию. Я разделяю облегчение его семьи и близких», — написал французский лидер в соцсети X.

В октябре парижский суд одобрил экстрадицию Касаткина в США. Несмотря на это, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню не подписал соответствующее распоряжение.

Лоран Винатье* в октябре 2024 года был приговорен российским судом к трем годам колонии по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента и о сборе сведений в области военной деятельности России. В том же году Минюст России внес его в реестр иностранных агентов. В августе 2025-го стало известно, что французу было предъявлено обвинение в шпионаже.

О судьбе Винатье* и возможности его обмена или помилования Путина спросили на прямой линии в декабре. Президент тогда ответил, что ничего не слышал о деле француза и пообещал узнать детали. «Если есть шанс решить этот вопрос положительно, если закон позволяет это сделать, мы предпримем все усилия, чтобы это сделать», — сказал Путин.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил проведение контактов между Москвой и Парижем по делу Винатье*. Он уточнил, что предложение по поводу француза было сделано со стороны России.

На рубеже 2000-х Винатье* работал в офисе спецсоветника генерального секретаря НАТО по делам Центральной и Восточной Европы. Позже был консультантом Международного комитета Красного Креста и организации Small Arms Survey — независимого исследовательского проекта в области стрелкового оружия и вооруженного насилия в качестве ресурса для правительств. Работал в Университете Билги в Стамбуле, преподавая вопросы мобилизации национальных диаспор. После этого Винатье* присоединился к Центру российских и евразийских исследований при Уппсальском университете в Швеции, где работал над темой оппозиционных движенияй в автократических режимах. В 2014 году стал советником по России и Евразии швейцарской НКО «Центр гуманитарного диалога».

Даниила Касаткина задержали по запросу США 21 июня 2025 года в парижском аэропорту Шарль-де-Голль, куда он прилетел с невестой. Вскоре его арестовали. Американские власти утверждали, что Касаткин причастен к деятельности хакерской сети, которая в 2020-2022 году атаковала при помощи программ-вымогателей около 900 организаций, в том числе государственных. Ему грозило до 25 лет лишения свободы по обвинениям в компьютерном и электронном мошенничестве.

Сам Касаткин предъявленные обвинения отвергал. Его адвокат говорил, что спортсмен ничего не понимает в информатике и не может даже установить приложение на компьютер. Защита Касаткина допускала, что баскетболист купил с рук компьютер, который могли взломать и совершать через него атаки.

Находясь в заключении, Касаткин жаловался на снижение веса с 95 до 85 кг.

Даниилу Касаткину 26 лет. Он является воспитанником спортивной школы олимпийского резерва ЦСКА. В 2016 году уехал в США, где поступил в Университет штата Пенсильвания. В составе команды вуза отыграл несколько матчей. В 2019 году вернулся в Россию, где выступал за «Химки». Играл в Единой лиге ВТБ за МБА-МАИ, дважды становился бронзовым призером Кубка России (2023, 2025). После задержания Касаткина во Франции клуб сообщил, что он покидает команду.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов