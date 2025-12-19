Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» заявил, что ничего не слышал о деле Лорана Винатье*, которого осудили на три года по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Так глава государства ответил на вопрос французского канала TF1.

«Я ничего о нем не знаю, но обещаю — я узнаю. И если есть шанс решить этот вопрос положительно, если закон позволяет это сделать, мы предпримем все усилия, чтобы это сделать», — сказал Владимир Путин.

На рубеже 2000-х Винатье* работал в офисе спецсоветника генерального секретаря НАТО по делам Центральной и Восточной Европы. Также он был консультантом Международного комитета Красного Креста и организации Small Arms Survey — независимого исследовательского проекта в области стрелкового оружия и вооруженного насилия в качестве ресурса для правительств.

Он работал в Университете Билги в Стамбуле, преподавая вопросы мобилизации национальных диаспор. После этого Винатье* присоединился к Центру российских и евразийских исследований при Уппсальском университете в Швеции, где работал над темой оппозиционных движенияй в автократических режимах.

В 2014 году он стал советником по России и Евразии швейцарской НКО «Центр гуманитарного диалога».

В июне прошлого года Винатье* задержали и арестовали в Москве, предъявив обвинение по по ч. 3 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах). Следствие утверждало, что он в течение нескольких лет собирал сведения о военной и военно-технической деятельности России, встречаясь с местными жителями.

В октябре 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Винатье* к трем годам колонии общего режима по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента и о сборе сведений в области военной деятельности России.

Изначально прокуратура запрашивала три года и три месяца. При этом гособвинение просило учесть, что гражданин Франции признал вину. Защита, в свою очередь, назвала приговор «слишком суровым» и просила назначить ему наказание в виде штрафа.

В августе Винатье* предъявили обвинение в шпионаже.

«В суд поступило ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Лорану Винатье, обвиняемому по ст. 276 УК РФ (шпионаж)», — говорилось в электронной базе Лефортовского суда Москвы.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов