В России сейчас действительно наблюдается спрос на покупку искусственных елок, но в этом нет ничего необычного, так как ими начинают торговать еще с сентября. Об этом RTVI рассказал директор компании Green Trees Алексей Лукоянов.

Ранее ТАСС сообщил, что магазины в Москве начали продавать искусственные елки, цены на них стартуют от 6 тыс. рублей, а на елочные игрушки — от 3 тыс. рублей. Телеграм-канал Shot написал, что продажи искусственной ели высотой 210 см за примерно 7,5 тыс. рублей выросли «на 30 000%», а на символ Нового года поменьше и подешевле (180 см и стоимостью 6 тыс. рублей) — примерно на 4800%.

Лукоянов заявил RTVI, что спрос хоть и фиксируется, но ажиотажа пока нет.

«К Новому году люди покупают, конечно, но не то чтобы начали массово скупать. Дефицита нет, просто сезонный спрос», — сказал он.

На вопрос, когда в России начинают торговать искусственными елками, собеседник RTVI ответил, что этот процесс стартует с сентября.

Цены на эту категорию товара варьируются от 1,5 тыс. до 400 тыс. рублей, добавил Лукоянов. Разброс цен связан с тем, «какой высоты [искусственную ель] вы хотите купить», пояснил эксперт.

В 2024 году ТАСС со ссылкой на исследование аналитического сервиса Moneyplace сообщил, что россияне в прошлом году потратили на новогодние украшения и искусственные ели на Wildberries и Ozon более 6 млрд рублей. Из них 33% — это траты на искусственные ели, 44% — на гирлянды для елки, дома или офиса, еще 23% — елочные игрушки, отмечалось в статье.