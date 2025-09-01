В 22 регионах России учителей старше 60 лет было больше, чем их молодых коллег (в возрасте до 35 лет), сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты проекта «Если быть точным» за 2024 год. В четырех субъектах страны — Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Смоленской и Псковской областях — эта разница составляла 1,5 раза.

Рейтинг основан на данных статистической формы Минпросвещения OO-1 за прошлый год год. Он включает информацию по городским и сельским школам всех регионов, кроме четырех новых.

По данным экспертов, в Карачаево-Черкесии доля преподавателей старше 60 лет составляет 23%, тогда как молодых специалистов (до 35 лет) — 14%. В Кабардино-Балкарии эти показатели составляют 22% и 13% соответственно, в Смоленской области — 26% и 16%, в Псковской — 26% и 17%, а в Новгородской — 23% и 17%.

Больше всего молодых учителей в Чечне (50% против 5,1% педагогов старше 60 лет), Ингушетии (33,5% и 9,4%), Туве (31,5% и 13%), на Сахалине (почти 30% против 19%) и Мурманской области (28,5% и 15%).

«Ведомости» сообщают, что доля молодых педагогов в возрасте до 35 лет остается неизменной как минимум с 2017 года. При этом количество их пожилых коллег растет: их доля увеличилась с 11,5% в 2017-м до почти 17% в 2024 году.

При этом Минпросвещения в июле сообщало, что в этом году в педагогические вузы подано рекордное количество заявлений — 514 193.

«Ведомости» также отмечают, что, согласно подсчетам проекта «Если быть точным», в среднем учебная нагрузка на педагогов сейчас составляет 1,49 ставки на человека (при этом ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов говорил о том, что этот показатель должен быть 1,4).

В пятерке регионов, где педагоги наиболее загружены, оказались Удмуртия (1,95 ставки на учителя), Хабаровский край (1,94), Омская область (1,89), Чукотка и Кемеровская область (по 1,86).

Газета отмечает, что в Чукотском автономном округе учителя географии работают на 2,2 ставки, а в Хабаровском крае, Удмуртии и Кузбассе учителя математики трудятся на 2,01—2,05 ставки.

Исследование также показывает, что в Бурятии, Ингушетии и Дагестане учителя химии, информатики и географии работают менее чем на одну ставку.

Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин заявил «Ведомостям», что молодым педагогам удержаться в школе непросто по нескольким причинам: во-первых, невысокие зарплаты, во-вторых, психологическая и физическая нагрузка (например, порой приходится брать две ставки), в-третьих, во многих школах с ними конфликтуют учителя старших поколений.

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Константин Смирнов сообщил, что в тех регионах, где меньше всего учителей в возрасте до 35 лет (Чукотка, Псковская и Смоленская области), их нехватка объясняется миграционным оттоком молодежи и общим старением населения.