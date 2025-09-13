Чукотский автономный округ по итогам 2024 года стал лидером среди российских регионов по заболеваемости алкоголизмом и алкогольным психозом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава России.

Показатель заболеваемости составил 247,8 человека на 100 тыс. населения.

Второе место рейтинга заняла Республика Марий Эл. Ее показатель — 222,6 на 100 тыс. населения.

На третьем — Еврейская автономная область (197,5), на четвертом — Кировская область (161,5), на пятом — Архангельская (134,2).

Наименее сложная ситуация с заболеванием алкоголизмом в Ленинградской области: 13,7 человек на 100 тыс. населения. За ней следуют Москве (15,9) и Санкт-Петербург (22,6).

Ранее общественная организация «Отцы рядом» предложила ввести в России сухой закон «для поддержания боевого духа нации на период проведения СВО», запретив продажу алкоголя в магазинах и общепите. С этой инициативой они обратились в правительство.

«Специальная военная операция — это период, требующий максимальной мобилизации всех ресурсов общества, включая нравственные, духовные и физические силы граждан. Алкоголь, как известно, ослабляет волю, снижает дисциплину и ответственность, что может негативно сказаться на боеспособности армии, трудовой активности граждан и социальной стабильности», — говорится в обращении.

Общественные деятели выступают за введение штрафов за продажу алкогольных напитков и организацию масштабной кампании против злоупотребления алкоголем с участием Министерства внутренних дел России, Министерства здравоохранения и общественных организаций.