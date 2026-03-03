Потери российских туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке составляют минимум $1,5 млн в сутки, от $30 до $50 млн — за неделю, а при затягивании боев — еще на 30% больше. Такими расчетами с RTVI поделилась эксперт по туризму, основатель агентства MAYEL Travel (член Российского союза туриндустрии, РСТ) Майя Котляр.

«Я согласна с цифрой в $1,5 млн. Думаю, что [потери] гораздо больше, потому что иногда это люксовые отели, и за ночь либо приходится платить $1 тысячу, либо переселять туристов. Дубай и вообще Эмираты, а также Катар — это окололюксовые направления, и туда не уезжает массовый турист в классическом понимании за дешевыми турами. Это достаточно дорогие направления», — сказала Котляр.

Эксперт напомнила, что в странах Ближнего Востока сейчас находятся десятки тысяч организованных туристов: около 26 тысяч — по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), примерно 50 тысяч — по мнению РСТ. Эти цифры, по ее словам, надо учитывать при оценке затрат на вывозные авиарейсы.

«Если мы говорим вообще про всех туристов, речь идет про 100 тысяч и выше. В контексте организованных туристов вывезти 26 тысяч человек — это порядка 10—15 дней. Вывозить будут организованными рейсами до 20 марта минимум», — считает Котляр.

Вывозные рейсы — это «дорогая и достаточно затратная история», которую, как и отели, оплачивают туроператоры, отметила она. Окупить эти перелеты хотя бы частично не получится: они все «пустые» в одну сторону, поскольку на Ближний Восток никто не летит.

«Вывозить оттуда людей будут по остаточному принципу. Новых заездов из России нет. Мы вывозим тех, кто есть. Никого не заселяем. Совокупный расход, по моим оценкам, если это продлится от недели до 10 дней, составит от $30 до $50 млн. Если вывоз продлится дольше — вплоть до 20 марта, — то расходы могут составить на 30% больше», — подытожила Котляр.

3 марта Ассоциация туроператоров России сообщила, что направила в Минэкономразвития предложения по поддержке участников туротрасли, которые несут огромные убытки из-за конфликта на Ближнем Востоке. По данным организации, среднесуточные затраты туроператоров на размещение, питание и трансферы превышают 500 млн рублей, а совокупные расходы с 28 февраля по 5 марта уже перевалили за 2,6 млрд рублей.

Кроме того, АТОР попросила Минэкономразвития освободить туроператоров от взносов в Фонд персональной ответственности в 2026 году — в том числе за 2024 и 2025 годы — и разрешить использовать средства фонда для покрытия расходов по аннуляциям и претензиям туристов. О прямой бюджетной поддержке речи не идет: отрасль рассчитывает обойтись собственными резервами — если получит к ним доступ.

2 марта член правления РСТ Артур Мурадян оценил потери участников рынка в $1,5 млн в сутки, исходя из средней стоимости размещения одного туриста в $80—100 в день.

Гендиректор «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов называет цифру еще выше:

«Если в Эмиратах находилось около 50 тыс. наших граждан и даже половине из них требуется экстренная помощь, речь идет о нескольких миллионах долларов расходов в день».

По его словам, там, где туристы не могут оплачивать номера в пятизвездочных отелях, их переселяют в гостиницы попроще — чтобы минимизировать пустующие места и снизить потери.

По данным РСТ, в ОАЭ сейчас находится до 100 тыс. россиян, в Саудовской Аравии — около 1 тыс. организованных туристов, в Омане — порядка 800—900 человек.

Кризис на Ближнем Востоке начался 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по военным и административным объектам в Иране. В ответ иранские военные атаковали Израиль и американские базы в странах Персидского залива. Воздушное пространство закрыли десять государств, включая ОАЭ и Саудовскую Аравию — ключевые хабы для российских туристов.

По данным Минтранса, на вечер 1 марта было отменено 109 рейсов, 3 марта из региона запланирован вывоз 4,5 тыс. человек.