Подготовка к подписанию соглашения о зоне свободной торговле между Индонезией и ЕАЭС находится на финальной стадии. Помимо России среди других стран-участниц процедурные вопросы уже решили Армения и Беларусь, теперь ожидается подтверждение от Казахстана и Кыргызстана. Об этом в интервью RTVI накануне рассказал посол России в Индонезии Сергей Толченов. Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев также подтвердил на пресс-конференции, что подписание соглашения состоится в конце следующей недели, при этом «в некоторых странах еще продолжаются внутренние процедуры, связанные с подготовкой».

«Что касается соглашения [между Индонезией и ЕАЭС], оно еще пока не подписано, соответственно, не вступило в силу. Насколько я владею информацией, помимо нас такие же решения уже приняли в Белоруссии и Армении. Ждем подтверждения, наверное, из Казахстана и Кыргызстана. И тогда действительно, скрестив пальцы, наверное, можно ожидать, что до конца года такое соглашение будет подписано», — поделился Сергей Толченов с RTVI.

По словам дипломата, «это совершенно нормальная идея в современных условиях, когда многие страны стремятся к либерализации условий двусторонней торговли или в многостороннем формате».

«У Индонезии же не только с нами [готовится соглашение], они только в течение этого года, за последние месяцы — то, что я помню, — подписали аналогичные договоренности с Канадой; в течение 12 месяцев они смогут подписать такое же соглашение с Европейским Союзом, это на повестке дня. Поэтому здесь это совершенно естественный процесс», — отметил посол.

То, что в некоторых странах-участницах ЕАЭС продолжаются процедурные согласования, также подтвердил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

«По Индонезии ожидаем, что подписание соглашения состоится на Высшем [Евразийском экономическом] совете в Петербурге буквально на следующей неделе, в конце следующей недели. У нас продолжаются еще в некоторых странах внутренние процедуры, связанные с подготовкой. Мы рассчитываем, что все эти процедуры, все пять «ключей» — точнее, 6 «ключей»: пять наших, плюс один индонезийский — будут «повернуты», и у нас состоится подписание», — сказал Слепнев.

В начале ноября казахстанские СМИ сообщили, что республика готовится подписать соглашение о торговле Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Индонезии. Как передавал портал time.kz, указ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поручал провести «внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Индонезия, с другой стороны».