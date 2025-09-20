Махачкала, Дербент, Каспийск и другие населенные пункты Дагестана начали уходить под воду из-за сильных ливней, затоплены оказались улицы, автомобили и жилые дома. Глава республики Сергей Меликов назвал ситуацию «сложной, но контролируемой». По его словам, главное — не допустить энергетического коллапса, поэтому в первую очередь воду откачивают в районах трансформаторных станций. Как справляются с последствиями погодной аномалии в Дагестане, — в материале RTVI.

О потопе в Махачкале стало известно еще 17 сентября. Корреспондент «РБК Кавказ» сообщал, что из-за дождя под водой оказались части улиц Бейбулатова, Ахмеда Магомедова, Абдулхакима Исмаилова и проспекта А. Акушинского.

19 сентября МЧС по республике заявило, что из-за обильных осадков затопило не только столицу Дагестана, но и улицы в Каспийске и Избербаше.

По данным правительства региона на 20 сентября, наиболее сложная обстановка сохраняется в Махачкале, Каспийске, Избербаше, Дагестанских огнях, Дербенте и Каякентском районе. В устранении последствий ливня участвуют 124 специалиста и 45 единиц техники.

«Оснований для объявления чрезвычайного положения нет»

Меликов сообщил, что продолжительные ливни привели к подтоплению улиц, многочасовым пробкам на дорогах и «некоторым перебоям в энергосистеме». По его словам, власти республики работают в режиме оперативного штаба, а все городские службы и ресурсы МЧС привлечены к устранению последствий погодной аномалии.

Глава Дагестана утверждает, что случаи подтоплений жилых домов малочисленны и в основном касаются «незаконных домов, построенных с многочисленными нарушениями».

«Пока оснований для объявления чрезвычайного положения нет, но мы продолжаем следить за ситуацией. По прогнозам синоптиков, до конца выходных работу нужно будет продолжить в аварийном режиме. После установления погоды продолжим плановую работу по решению проблем, копившихся десятилетиями, вследствие которых Махачкала оказывается не готова к подобным вызовам», — подчеркнул глава Дагестана.

Врио главы Махачкалы Джамбулат Салавов подтвердил, что власти и экстренные службы работают беспрерывно. Он отмечал, что процесс ликвидации последствий осложняет дождь, который периодически усиливается.

Среди прочего, Салавов призвал автомобилистов отложить поездки на личном транспорте и быть «предельно внимательными на дорогах».

«Все утонуло»: автомобили и дома оказались под водой

Корреспондент РЕН ТВ рассказал, что некоторые дорожные участки Махачкалы превратились в «настоящие озера»: автомобилистам приходится «плыть» по дорогам, а транспорт застревает и наполняется водой.

Телеграм-канал Baza пишет, что машины «глохнут от гидроудара и застревают прямо в воде, некоторые унесло течением». «Голос Дагестана» публикует кадры, на которых видно, что салон машины полностью затопило.

Некоторые местные жители снимают обувь, чтобы пройти по затопленным улицам, другие передвигаются вплавь или используют ходули, а кто-то временно пересаживается на гидроцикл.

Помимо автомобилей, под водой оказались и дома. «Голос Дагестана» утверждает, что вода попала в жилище в Каякенте, хозяева и соседи тщетно пытались убрать ее ведрами.

Кроме того, часть образовательных учреждений уже перевели в дистанционный формат, указывает Baza.

Аварийное отключение электроэнергии

В 73 населенных пунктах Дагестана из-за дождей произошло аварийное отключение электроэнергии. В «Дагэнерго» уточнили, что из-за затопления временно обесточили подстанцию 110 кВ «Приморская» в Махачкале, часть жителей города осталась без электроэнергии.

Также специалисты «Дагэнерго» устраняют последствия потопа в Каспийске. К 15:17 мск было восстановлено электроснабжение в Ботлихском районе, нарушенное стихией.

Среди прочего, жителей Махачкалы призвали не пить воду из-под кран, поскольку в результате обильных осадков загрязняющие вещества могли попасть в сети водоснабжения города.