Российские военные летчики, операторы беспилотников, а также военно-космические силы активно применяют искусственный интеллект как в пилотировании, так и на поле боя. Об этом «Ленте.ру» сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, возможности искусственного интеллекта используют все современные армии, включая российскую.

«ИИ также внедряется в информационные системы логического мышления, помогая принимать решения на поле боя», — отметил Матвийчук.

Эксперт подчеркнул, что такие программы, учитывая возможности обеих сторон, могут формулировать и уточнять цели и задачи в ходе боевых действий.

Однако окончательное решение остается за человеком, подчеркнул Матвийчук. Сначала оператор анализирует предложения ИИ, затем дает команду на выполнение или корректирует вариант, объяснил полковник.

«Но это именно помощь и рекомендации — машина не имеет силы без человека», — резюмировал он.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Россия отстает в глобальной гонке за искусственный интеллект. Так, согласно последним данным, Москва заняла 28-е место из 36 по эффективности своей ИИ-экосистемы. Издание утверждает, что такие показатели обусловлены изоляцией из-за санкций. Они, как говорится в статье, якобы перекрыли доступ к важным компонентам, включая чипы и оборудование. Кроме всего прочего, из страны уехали талантливые разработчики.