Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл проезд по очередному отрезку ЮЛА: на пятикилометровом участке от Володарского до Егорьевского шоссе нет ни одного светофора, отмечает 360.ru.

Глава региона назвал эту трассу важнейшим дублером МКАД, который позволит разгрузить десятки населенных пунктов Подмосковья от транзитного транспорта. Новая дорога существенно облегчит транспортную доступность для жителей Люберец и Раменского района, включая Томилино, Красково и Малаховку, а также обеспечит быстрый выезд на федеральную трассу М-5 «Урал» и Лыткаринское шоссе.

Время в пути для жителей ближайших городов и поселков сократилось в разы. Если раньше, по словам гендиректора «Лыткаринской платной дороги» Алексея Сотникова, чтобы добраться из поселка Мирный в часть Люберец, приходилось ехать через МКАД и тратить 35—40 минут, то теперь путь занимает всего 14 минут.

В инфраструктуру участка вошли путепроводы через Быковское шоссе и железнодорожные пути Рязанского направления, а также мосты через реку Пехорку. В ближайшее время строителям предстоит завершить монтаж освещения и установку шумозащитных экранов.

Через две недели для автомобилистов откроется съезд с М-5 «Урал» в сторону Москвы, что сделает транспортную развязку на этом направлении полностью завершенной.

«Сейчас мы находимся на дороге, которая является дублером МКАД. По сути, от Минского шоссе до М-12 будет запущена большая сквозная магистраль, которая позволит разгрузить огромное количество населенных пунктов Подмосковья. Потому что сегодня транзитный транспорт часто идет через города», — заявил Воробьев.

Южно-Лыткаринская автодорога — самый масштабный концессионный проект в регионе. Она свяжет между собой пять федеральных трасс — М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», А-105 и М-12 «Восток», что позволит на треть снизить нагрузку на МКАД и перенаправить транзитные потоки в обход столицы. Для жителей Видного время в пути до аэропортов Домодедово и Жуковский сократится в 2,5 раза.

Общая протяженность магистрали составит 45 км, она пройдет через Люберцы, Балашиху, Лыткарино и Ленинский округ, улучшив транспортную доступность для 3,5 млн человек. Уже проложен 21 км из 45, построено 13 сооружений из 64, еще 51 находится в на завершающей стадии.

Полностью запустить движение по всей трассе планируется до конца года. В мае откроется участок от Егорьевского шоссе до М-12 «Восток», а к августу — отрезок от Варшавского шоссе до М-12. В первый год эксплуатации по дороге будет проезжать около 40 тысяч автомобилей в сутки.