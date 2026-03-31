Самые доступные курорты на майские праздники в России для двоих — это города Золотого кольца, Казань, Сочи и Дагестан, из зарубежных — Беларусь, Грузия или Турция. Об этом пишет KP.RU.

Издание напоминает, что в этом году майские праздники будут «двухсерийными»: три выходных дня с 1 по 3 мая и еще три — с 9 по 11 мая.

До 50 тысяч рублей

В пределах этой суммы пара может рассмотреть трехдневный автобусный тур по Золотому кольцу (Владимир, Суздаль, Боголюбово, Гусь-Хрустальный, Муром). Такой отдых с проживанием в трехзвездочных отелях и завтраками обойдется от 46 тыс. рублей, пишет KP.RU.

Кроме того, за 45 тыс. рублей можно отправиться в Минск на три дня — в эту сумму включен перелет и трехзвездочная гостиница без питания. Как вариант — доехать до белорусской столицы на «Ласточке» и снять квартиру: отели там довольно дорогие, а на праздники номера в дефиците, отмечается в статье.

До 100 тысяч рублей

На сумму от 80 тыс. можно отдохнуть в Сочи, пишет KP.RU. В эту сумму включен перелет и номер в трехзвездочном отеле в популярном курортном поселке Лоо без питания.

Кроме того, за эти деньги можно совершить путешествие в Казань: например, три дня в трехзвездочном бутик-отеле в центре с завтраками и перелетом обойдутся в пределах 65—70 тыс, а экскурсионный тур по Татарстану (Казань, Свияжск, Елабуга) без учета дороги — от 50—55 тыс.

Четырехдневный тур по Дагестану (Дербент, горы, водопады) в трехзвездочных отелях — от 55 тыс. без учета перелета. Неделя на Кавказских Минеральных Водах в четырехзвездочном отеле в Пятигорске с завтраками и перелетом — около 100 тыс.

Трехдневный волжский круиз из Москвы в Углич и обратно с трехразовым питанием — тоже около 100 тыс. (если брать «самую дешевую каюту на нижней палубе», пишет KP.RU).

Среди зарубежных вариантов — Грузия или Турция. Например, неделя в Батуми или Кобулети в трехзвездочном отеле с завтраками и прямым перелетом, по подсчетам издания, обойдется от 90—95 тыс. рублей. Столько же стоит трехдневный тур в Тбилиси с проживанием в четырехзвездочном отеле в центре города.

А неделя в Кемере или Аланье в трехзвездочном отеле на майские праздники обойдется чуть дороже — от 95—100 тыс., иногда с опцией «Все включено».

Три дня в Стамбуле в районе Султанахмет — от 75 тыс.

До 150 тысяч рублей

Турция — неделя в турецком пятизвездочном отеле с опцией «Все включено» в окрестностях Антальи — от 130 тыс.

Египет: трехзвездочный отель в Хургаде с системой «Все включено» — от 140 тыс. Издание отмечает, что цены чуть выше турецких, поскольку Красное море в мае гарантированно теплое.

Таиланд — Паттайя, четырехзвездочный отель с завтраками — от 140 тыс., пятизвездочный — от 155 тыс.

Если же хочется за эти деньги отдохнуть в России, то можно обратить внимание на санаторий в Ессентуках уровня «три звезды» с оздоровительной программой и трехразовым питанием.

До 200 тысяч рублей

Выбор при таком бюджете достаточно широкий. Например, можно провести неделю в сочинском четырехзвездочном отеле на первой линии с завтраками и перелетом (тут сумма начинается от 175 тыс.).

Другой вариант — пятизвездочный отель в египетском городе Хургада, где «все включено» (от 165 тыс.).

Те, кто предпочитает Юго-Восточную Азию, могут отправиться во Вьетнам и снять номер в трехзвездочном отеле с завтраками на курорте Муйне (от 160 тыс. рублей) либо «пятерку» в Фантьете (195—200 тыс.).

Кроме того, на эти деньги можно отправиться на китайский тропический остров Хайнань, называемый «Восточными Гавайями»: четырехзвездочный отель с завтраками обойдется от 165 тыс., а «пятерка» — уже от 180 тыс., пишет KP.RU.