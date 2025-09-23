Отца американского миллиардера Илона Маска — Эррола Маска — обвинили в сексуальном насилии над родными и приемными детьми, утверждает газета The New York Times (NYT). Первое обвинение против него было выдвинуто в 1993 году.

Согласно полицейским протоколам, против Эррола Маска велись три официальных расследования. Два из них завершились, статус третьего — неизвестен. Однако NYT отмечает, что Эррол Маск не был осужден ни за какие преступления.

Обвинения в сексуальном насилии над детьми вызвали раздор в семье Маска. Некоторые родственники обратились за помощью к старшему ребенку Эррола Маска — Илону. В письмах к бизнесмену они излагали суть обвинения и просили вмешаться. Позднее предприниматель признался, что был в ярости от «неподобающего поведения» отца.

Илон Маск финансово помогал детям Эррола Маска. По словам членов семьи и друзей, бизнесмен хотел оставить их в Калифорнии, чтобы защитить «от своего отца», а также пытался получить над ними юридическую опеку.

Предполагаемые инциденты с участием Эррола Маска происходили с 1993-го по 2023-й в Южной Африке и Калифорнии. О насилии со стороны Маска-старшего рассказали пятеро его родных и приемных детей. Первой его обвинила четырехлетняя падчерица, которая рассказала родственникам, что Эррол Маск трогал ее. Спустя десять лет она заявила, что поймала мужчину на том, что он нюхал ее грязное нижнее белье.

Некоторые члены семьи также обвинили Эррола Маска в жестоком обращении с двумя дочерьми и пасынком. Последнее заявление было сделано в 2023 году — тогда пятилетний сын Маска-старшего рассказал родственникам и социальным работникам, что отец трогал его за ягодицы.

Эррол Маск назвал обвинения в свою сторону «ложными и в высшей степени абсурдными». По его словам, их сфабриковали члены семьи, которые «заставляли детей говорить неправду», чтобы получить деньги от Илона Маска. Кроме того, Эррол Маск заявил, что у него хорошие отношения со старшим сыном и они «очень близки».

NYT напоминает, что в 2017 году Илон Маск прослезился, когда в интервью журналу Rolling Stone рассказал, что его отец совершил «почти все злодеяния, о которых только можно подумать». В своей биографии, выпущенной в 2023 году, миллиардер отметил, что больше не общается с отцом.

Браки Эррола Маска

Эррол Маск родился в столице Южной Африки — Претории. В 1970 году он женился на Мэй Холдеман, у них родились трое детей — Илон, Тоска и Кимбал Маск. В 1979 году они развелись. В 2019-м Мэй Маск опубликовала мемуары, в которых заявила, что подвергалась физическому и моральному насилию со стороны бывшего мужа. Эррол Маск эти обвинения отрицал.

После развода родителей Илон Маск остался жить с отцом. Однако он заявил, что это была ужасная идея. «Я еще не знал, насколько он [Эррол Маск] ужасен», — сказал бизнесмен.

Эррол Маск недолго был женат во второй раз на модели Сью Уилсон. В 1989 году 17-летний Илон Маск уехал из Южной Африки в Северную Америку. Его брат и сестра поехали за ним, как и Мэй Маск.

Эррол Маск женился в третий раз примерно в 1992 году. У его избранницы Хайде-Мари Безуйденхаут было трое маленьких детей — два мальчика и девочка — от первого брака. Источники NYT утверждали, что у Безуйденхаут были проблемы с психическим здоровьем.

Вскоре у них с Эрролом Маском родилась дочь. Позднее они развелись, но в 2001-м у пары появился еще один ребенок. В 2005 году Маск и Безуйденхаут развелись во второй раз.

Одна из бывших падчериц Эррола Маска начала употреблять наркотики, сначала она обратилась за помощью к Илону Маску, который оплатил ей лечение в больнице. В 2018-м году она попросила поддержки у Маска-старшего, после чего тот заявил, что они стали близкими друзьями. Впоследствии у пары появился ребенок, отмечает NYT.