В странах Ближнего Востока сейчас находятся десятки тысяч российских туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Утром 28 февраля стало известно, что Иран подвергся атаке со стороны Израиля и США, в ответ он нанес удары по находящимся в регионе американским базам.

По данным АТОР, больше всего россиян сейчас в ОАЭ: около 50 тыс. человек, включая организованных туристов, самостоятельных путешественников и транзитных пассажиров. В Катаре — около 1 тыс., в Омане — около 700, в Бахрейне — около 300. Другие данные уточняются.

Туроператоры сообщили «Вестнику АТОР», что туристов, которые не смогли вылететь из ОАЭ 28 февраля, размещают в отелях. По данным онлайн-табло аэропорта Дубая, часть рейсов продолжает выполняться по расписанию, хотя фиксируются задержки и отмены.

Министерство внутренних дел ОАЭ заявило о полной готовности обеспечить безопасность граждан, резидентов и туристов, призвав ориентироваться только на официальные источники информации.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила ТАСС, что необходимости в централизованном вывозе туристов из региона пока нет. По ее словам, жизни и здоровью россиян «на данный момент ничего не угрожает». При этом она отметила, что организация следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

Между тем ситуация в регионе остается напряженной. Утром Израиль сообщил, что в координации с США нанес превентивный удар по Ирану. Американский лидер Дональд Трамп объявил о начале «масштабной» военной операции против Тегерана. Он заявил, что у исламской республики никогда не будет ядерного оружия, а также призвал иранских военных сдаться.

«Наша цель — защитить американский народ, устранив непосредственную угрозу со стороны иранского режима», — сказал Трамп, призвав граждан Ирана свергнуть правительство.

Израиль призвал еще 20 тыс. резервистов — в дополнение к 50 тыс., уже находящимся на службе.

После атаки Иран отключил для граждан интернет и начал обстрел американских баз на Ближнем Востоке. Ракетным атакам с его стороны подверглись ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар и Бахрейн. Кроме того, иранское государственное информагентство IRNA сообщило о взрыве на авиабазе Мукаф ас-Салти в Иордании, назвав его «центром американской логистики» и «одним из важнейших военных объектов США» на Ближнем Востоке.

Министерство обороны ОАЭ подтвердило, что системы ПВО отразили атаку иранскими баллистическими ракетами, однако обломки упали в жилых районах, причинив «максимальный ущерб». В результате в Абу-Даби погиб один мирный житель.

Ведомство назвало нападение «трусливым актом» и грубым нарушением международного права. В столице ОАЭ расположена авиабаза Аль-Дхафра, которую используют в том числе американские ВВС. Взрывы были слышны и в Дубае.

ОАЭ объявили о «временном и частичном» закрытии воздушного пространства; Бахрейн, Ирак, Катар, Кувейт, Сирия и Израиль также закрыли небо. Катар и ОАЭ заявили, что оставляют за собой право на ответный удар.

На фоне конфликта российские авиакомпании изменили расписание и маршруты рейсов в страны Ближнего Востока и регион Индийского океана. Сейчас временно запрещены полеты над Израилем, Ираном, Бахрейном, Ираком, Катаром и Кувейтом.

«Аэрофлот» скорректировал маршруты из Москвы и Санкт-Петербурга в Дубай, Абу-Даби (ОАЭ), Доху (Катар) и Мале (Мальдивы), они будут проходить по альтернативным, более длинным маршрутам.

Посольство России в Иране призвало граждан покинуть страну.

Axios пишет, что удары США нацелены на ракетную программу Ирана и пусковые установки ракет, а израильские — «на ликвидацию высокопоставленных иранских чиновников и ракетную программу». Схожие данные сообщил источники The Wall Street Journal и CNN. По их информации, целями Израиля и США стали: верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, президент Масуд Пезешкиан, начальник генштаба вооруженных сил Сайид Абдолрахим Мусави, секретарь совета национальной безопасности Али Лариджани и секретарь недавно созданного Совета обороны Ирана Али Шамхани.

Пока неизвестно, пострадали ли в ходе атак высокопоставленные иранские чиновники. Иранское агентство Mehr со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) пишет, что все командиры «в добром здравии».