Компания NtechLab разработала видеоаналитику на основе искусственного интеллекта, которую начали применять в правоохранительной системе Ростова-на-Дону. Нейросетевое решение FindFace Multi поможет искать преступников и пропавших людей, в том числе детей.

Видеоаналитика FindFace Multi запущена совместно с Министерством цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области и работает в составе аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». Нейросеть анализирует изображение с более чем 250 видеокамер на главных улицах, площадях и в парках города.

Отмечается, что система с точностью больше 99,9% распознает человека, которого разыскивают правоохранительные органы или родные.

«В прошлом году мы проработали совместно с Ростовской областью задачи по развитию и внедрению в регионе современных технологий ИИ, в том числе в сфере правопорядка. Внедрение видеоаналитики в контур безопасности региона поможет правоохранителям Ростова-на-Дону быстрее находить преступников, а также пропавших людей, в том числе детей», — рассказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

По словам главы Минцифры региона Алексея Копытова, решение Face Multi отлично показало себя уже с момента запуска. Он отметил, что прорабатывается вопрос о расширении работы системы и на другие города Ростовской области, включая муниципалитеты.

Аналогичные решения NtechLab уже применяются в крупнейших российских городах, в том числе в Краснодарском крае, Самарской области, а также в Ямало-Ненецком автономном округе и Кабардино-Балкарии. В 2025 году с помощью видеоаналитики NtechLab в Новосибирске удалось найти более 130 потерявшихся детей.