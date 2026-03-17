Российская технологическая компания NtechLab и разработчик интеллектуальных систем видеонаблюдения Netvision внедрили видеоаналитику на базе искусственного интеллекта в Пензенской области. Решение работает в рамках аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». Оно призвано сделать жизнь в регионе безопаснее, говорится в совместном релизе компаний.

Netvision интегрировала в АПК «Безопасный город» 1,6 тысяч камер, видеопотоки с которых поступают в единый информационный центр. Алгоритмы NtechLab обеспечивают высокую скорость распознавания лиц, силуэтов и действий людей — таким образом, система позволяет выявлять подозрительных граждан, а также помогать в поиске пропавших.

Отмечается, что нейросеть будет анализировать изображения с камер на ключевых улицах, в парках, в школах, на остановках городского транспорта, и в логистических узлах городов региона. Видеопотоки направляются напрямую в единую информационную среду, что повышает эффективность координации между дежурными службами и оперативными группами МВД, МЧС и других ведомств, а также сокращает время реагирования на чрезвычайные происшествия.

Кроме того, единый информационный центр позволяет оперативно получать доступ к видеоархивам с конкретных камер и сократить время проведения оперативно-розыскных мероприятий и сбор доказательной базы.

«Наши решения уже работают более чем в 70 регионах России. Процесс распознавания лица в потоке занимает менее одной секунды, а точность составляет более 99%. Внедрение такого решения позволяет предотвращать возможные критические ситуации и повысить уровень безопасности в регионах», — заявил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Глава компании добавил, что похожие решения уже работают в Новосибирской и Самарской областях, в Ставропольском крае, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.

«Успешная реализация проекта такого масштаба подтверждает высокую масштабируемость и отказоустойчивость платформы Netvision, ее готовность к работе с большими объемами данных и соответствие строгим требованиям, предъявляемым регионами к компонентам АПК «Безопасный город», — отметил генеральный директор Netvision Роман Казаченко.