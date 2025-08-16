В Рыльском районе Курской области при ударе украинского беспилотника погибли 52-летний местный житель и его 13-летний сын. Об этом в своем телеграм-канале написал временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

По его словам, украинский дрон атаковал автомобиль, в котором ехали отец с сыном. Из-за удара транспортное средство загорелось, и оба сидевших внутри человека погибли на месте.

«Искренние соболезнования семье. Это страшная смерть, тяжелейшая утрата. Подлые преступления нацистов против наших мирных людей. Этому нет и никогда не будет никакого оправдания!» — написал Хинштейн.

Он также обратился ко всем жителям Курской области с призывом «не возвращаться в приграничье», поскольку «это может закончиться трагедией».

Несколько часов назад Хинштейн сообщал о ранении двух женщин — 50-летней и 45-летней — в результате утреннего налета БПЛА на гражданский автомобиль на трассе «Рыльск — Дурово». По словам врио курского губернатора, старшая из пострадавших получила слепые осколочные ранения головы, рук, ног, спины, шеи, живота и груди, а также серьезные ожоги и комбинированную механо-термическую травму.

У ехавшей в том же автомобиле 45-летней женщины тоже диагностирована комбинированная механо-термическая травма. Кроме того, она получила ожоги и множественные слепые осколочные ранения. Обе раненые были госпитализированы в Курскую областную клиническую больницу. «Наши врачи сделают всё возможное, чтобы как можно скорее поставить их на ноги», — заверил Хинштейн, пожелав пострадавшим скорейшего выздоровления.

Рыльский район находится на западе региона и граничит с территорией Украины. В его состав входят 132 населённых пункта, включая райцентр — город Рыльск — и 131 село. С середины августа 2024 года на части территории района была объявлена эвакуация — сначала в 10-километровой зоне от границы, потом еще на 5 км вглубь.

До начала эвакуации в 15-километровой приграничной зоне Рыльского района, по словам его главы Андрея Белоусова, проживали более 15 тысяч человек. Большинство из них уехало в ходе «первой волны отселения». Когда была объявлена вторая волна, численность населения этой зоны составляла немногим более 1,8 тыс. человек. Еще через двое суток она сократилась до 320 человек.

По данным Минобороны России, в ночь на 16 августа над территорией Курской области было сбито четыре беспилотника. Накануне днем пресс-служба правительства региона сообщала об атаке украинского БПЛА на электроподстанцию «Рыльск 110кВ» в Рыльске, из-за чего в запитанных от нее Рыльском, Глушковском и Кореневском районах нарушилось электроснабжение. Хинштейн вечером писал, что в результате оперативно проведенных работ оно было восстановлено.