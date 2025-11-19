Прорабатываемый США рамочный план урегулирования конфликта между Украиной и Россией предполагает отказ Киева от некоторых территорий и части вооружения. Об этом со ссылкой на два знакомых с обсуждением документа источника сообщает агентство Reuters.

По его данным, Вашингтон дал понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ему придется принять разработанный американской стороной рамочный документ по прекращению боевых действий.

Пожелавшие остаться анонимными собеседники Reuters уточнили, что пункты этого плана включают, помимо прочего, сокращение численности украинских Вооруженных сил.

Ранее издание Axios сообщило, что США и Россия негласно обсуждают план урегулирования конфликта на Украине. Впоследствии интернет-газета Politico заявила, что администрация американского президента Дональда Трампа может согласовать этот рамочный документ со всеми сторонами уже на текущей неделе, после чего он будет официально обнародован.