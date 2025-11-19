Белый дом находится на пороге обнародования нового масштабного соглашения с Россией, призванного положить конец боевым действиям на Украине: Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации пишет, что рамочные положения документа могут быть согласованы всеми сторонами уже в этом месяце, а возможно, даже на текущей неделе.

Ранее журналисты портала Axios, ссылаясь на свои источники, сообщали, что дипломаты США и России в тайне разработали новый план мирного урегулирования, который включает 28 пунктов. Эти положения якобы сгруппированы в четыре ключевых блока — прекращение боевых на Украине, гарантии безопасности для Киева, общеевропейская безопасность, а также формат будущих отношений между США, Украиной и Россией.

Координацией разработки данного документа, как утверждает Axios, занимается специальный посланник администрации Трампа Стивен Уиткофф, который якобы детально обсуждал план со спецпредставителем России Кириллом Дмитриевым. Последний отметил, что на этот раз Москва почувствовала, «что российская позиция действительно услышана».

Как уточняет Politico, Украина и европейские государства не привлекались к процессу подготовки этого плана. Неназванный источник издания в Белом доме прокомментировал ситуацию, заявив: «То, что мы собираемся представить [Украине], разумно».

По словам неназванного украинского чиновника, в начале текущей недели Уиткофф обсуждал вопрос об этом плане с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым. «Мы знаем, что американцы над чем-то работают», — добавил собеседник Axios.