Глава Генштаба России Валерий Герасимов — это «жесткий мужик», рассказал в интервью Русской службе Би-би-си британский генерал Ричард Ширрефф, в прошлом заместитель верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе. По его словам, он впервые встретился с Герасимовым в 2012 году — тогда генерал занимал пост замглавы Генштаба.

Ширрефф сообщил, что приехал читать лекцию в академии Генштаба и сразу понял, что Герасимов — человек особой закалки.

«Жесткий мужик. Такой, будто отлитый из железа, какими обычно и бывают советские генералы. Абсолютное воплощение старой советской и российской военной школы», — рассказал британский генерал.

Ширрефф заявил, что НАТО в тот момент всерьез рассматривала Россию как потенциального стратегического партнера, однако уже на первой встрече стало ясно: стороны говорят на разных языках. Британский офицер отметил, что Герасимов быстро перевел разговор на противоракетную оборону и ядерное сдерживание — темы, которые Запад к тому времени считал реликтом холодной войны.

«Он мне дал понять, что для России НАТО по-прежнему враг. У них был совершенно иной взгляд», — вспоминает Ширрефф.

Несмотря на разногласия, диалог был продолжен. Герасимов, добавил британский генерал, предложил провести совместный семинар по урокам советской войны в Афганистане.

На встречу в Генштабе пригласили ветеранов, в том числе генерала Махмута Гареева — человека, начавшего службу еще в годы Великой Отечественной, воевавшего в Манчжурии и впоследствии работавшего главным советником президента Афганистана Мохаммада Наджибуллы уже после вывода советских войск.

«Ему было за 90 лет, но он все еще носил форму со всеми медалями. Он говорил 40 минут без остановки, без всяких записей», — рассказывает британский генерал. Он также процитировал слова Гареева, которые ему особо запомнились: «Вы должны видеть Афганистан таким, какой он есть, а не таким, каким бы вам хотелось его видеть».

По мнению Ширреффа, если бы подобный разговор состоялся в 2003 году, до ввода сил НАТО в страну, многих ошибок спустя годы силам Североатлантического альянса удалось бы избежать.

«Когда я пригласил Герасимова с ответным визитом в Бельгию, ему захотелось посмотреть нашу базу спецназа НАТО. Это обычный ангар на военном аэродроме, там нет ничего секретного, ничего выдающегося. И мы, конечно, показали ему эту базу. Потом Герасимов пришел пообедать ко мне домой. Он принес цветы моей жене, но отказался вручить их на пороге, сказав, что по русской традиции надо сначала зайти в дом», — добавил он.

Герасимов, по его словам, отказался во время обеда от вина. «Конечно, я понимаю, что для русских генералов вино — женский напиток, но я не был готов пить водку днем, извините меня», — иронично отметил Ширрефф.

При этом он уточнил, что разговор между ними нашелся сам собой: оба в прошлом были танкистами и в свое время служили по разные стороны германской границы — Герасимов в ГДР, а Ширрефф в Западной Германии.

Отдельно британский генерал рассказал о том, какое впечатление на него произвел кабинет Герасимова.

«Кабинет был размером с теннисный корт, и он [Герасимов] сидел за огромным столом в самом дальнем углу. Сразу было ясно, что он тут главный и что он думает о НАТО. Здание Генштаба, конечно, впечатляет — там везде на стенах фрески с главными сражениями Великой Отечественной войны, напоминание о советской и российской воинской славе», — сообщил Ширрефф.

В разговоре об армии России Ширрефф призвал не недооценивать ее.

«История снова и снова учит нас, что нельзя недооценивать русских и российскую армию. Она умеет учиться на своих ошибках. <…> Боевые действия стремительно меняются по мере развития беспилотников и других технологий. Это показывает мне, что россияне могут делать ставку не только на грубую силу, они способны извлекать уроки из прошлого. Но и украинцы тоже учатся», — говорит он.

Герасимову сейчас 70 лет. Начальником Генерального штаба Вооруженных сил России он стал в ноябре 2012 года, до этого занимал должности замглавы Генштаба и командующего войсками Центрального военного округа. В 2023 году был назначен командующим объединенной группировкой войск на Украине.