Пляжи Анапы, которые власти планируют открыть к 1 июня, пока не готовы к принятию туристов. Таким мнением в беседе с RTVI поделился краснодарский эколог Евгений Витишко. Он отметил, что прямой угрозы для отдыхающих нет, но если они наткнутся на мазут, который засыпан песком, то это будет удар по имиджу курортной зоны.

О том, что анапские пляжи хотят открыть к началу лета, ранее объявил вице-премьер Виталий Савельев по итогам заседания правительственной комиссии. По его словам, более 90% мазута убрано в зоне загрязнения, а море соответствует санитарным требованиям.

«Последние тесты Роспотребнадзора подтвердили безопасность восьми галечных пляжей. Территория от села Большой Утриш до Высокого Берега официально исключена из зоны ЧС. Более 90% мазута убрано, вода пригодна для использования. И я думаю, что все будет по плану, и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан», — сказал он в эфире «Вестей».

По словам Савельева, с пляжей Крыма, Севастополя и Анапы уже убрано и утилизировано 185 тыс. т загрязненного песка и грунта.

27 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что эксперимент по отсыпке песка на тестовом участке в Витязево показал эффективность и будет масштабирован. «До 1 июня будем отсыпать остальные песчаные пляжи Анапы, попавшие в зону ЧС. При этом по рекомендации Роспотребнадзора толщина дополнительного слоя составит не меньше 50 сантиметров», — написал он в своем телеграм-канале.

Витишко в беседе с RTVI оценивает ситуацию иначе. По его словам, отсыпка песком — это «наименее человекозатратное решение», которое не устраняет проблему.

«А дальше они начнут экспериментально мешать его с ракушкой, еще с чем-то. <…> Судя по тем отчетам, которые присылают волонтеры, постоянно собирая мазут и плюс еще пальмовое масло, разлитое в Черное море и попавшее в Азовское море — все говорит о том, что, в принципе, на сегодняшний момент ни пляжи, ни эти загрязненные территории не готовы», — сказал он.

Эколог прогнозирует, что к 1 июня власти «поднапрягутся» и завезут на территорию Анапы песка еще больше, чем вывезли, то есть свыше 185 тыс. т, после чего отчитаются о готовности курорта. При этом Темрюкский район, по его словам, так и останется без внимания.

«На самом деле люди это понимают, видят всё в соцсетях. Общаясь по поводу Анапы, думаю, что наплыв туристов будет существенно ниже. Не такой, как в прошлом году, но в прошлом году были еще меры государственной поддержки, хотя пляжи были закрыты», — добавил эксперт.

Витишко также указал, что старый мазут до сих пор не убран полностью: например, на анапской пересыпи в направлении Веселовки загрязнение до сих пор есть, как в виде мелких, так и крупных фракций.

«Я первоначально прогнозировал, что около 3—5 лет море будет самоочищаться, даже если его не трогать. Часть разложится, часть перетечет в море, опять будет выброшена на пляжи и на особо охраняемую природную территорию, и через время это все уйдет. Теоретически можно сказать, что тогда последствия по большей части самоликвидируются», — пояснил он, добавив, что аналогичная ситуация наблюдалась после разлива 2007 года — остатки того мазута находили спустя 15 и более лет.

Говоря об угрозе для отдыхающих, эколог не стал драматизировать, однако предупредил о репутационных рисках.

«Давайте представим такую яркую картину: вот мы создали с вами мусор, высыпали его себе под ноги и сверху засыпали чем-то чистым или накрыли, чтобы не воняло. <…> Часть мазута, его большие пласты, уже разрушились и были перенесены ветром вплоть до Пионерского проспекта, а с дождями он сам будет уходить всё глубже и глубже в песок. Эти кусочки появляются, обнажаются в пределах пляжных территорий, разрушаются под действием солнца, ветра, других факторов и переносятся на дюну, то есть находятся не в волноприбойной зоне», — сообщил Витишко.

Он пояснил, что прямой опасности этот мазут для людей не представляет, но последствия будут видны на песке.

По его словам, санитарно-эпидемиологические нормы на галечных пляжах, скорее всего, превышены не будут, но органолептически — то есть по запаху нефтепродуктов — курорт себя выдаст.