Следственный комитет России по Москве расследует дело 47-летнего мужчины, которого обвиняют в систематическом насилии над его 49-летней сожительницей, учительницей математики из Владивостока. Материалы дела в отношении него переданы в суд для дальнейшей избрания меры пресечения, сообщает ведомство.

По его данным, знакомство между обвиняемым и потерпевшей произошло два года назад через специальный сайт. Мужчина, работающий дальнобойщиком, представился одиноким, скрыв наличие у него семьи в другом регионе. В августе этого года женщина пригласила его переехать в свою съемную квартиру на Херсонской улице в Москве.

Однако с октября отношения пары изменились: мужчина начал регулярно употреблять алкоголь и проявлять агрессию, пишет «Московский комсомолец» («МК»). Следствие установило, что 11 октября во время конфликта он нанес женщине удар по голове, пытался душить ее и угрожал вылить на нее раскаленное масло.

После этого потерпевшая потеряла сознание, пришла в себя лишь на следующий день и решила обратиться за медицинской помощью. В результате ее доставили в больницу с диагнозом «сотрясение головного мозга».

Несмотря на полученные травмы, выписавшись из медучреждения, женщина вернулась в квартиру, после уговоров возлюбленного, где насилие над ней продолжилось.

По информации «МК», в течение двух последующих дней мужчина неоднократно избивал ее, отрезал волосы и совершал действия сексуального характера с применением бытовых предметов, в частности погружного блендера. Мужчина включил электроприбор в сеть и в течение восьми минут применял его, причиняя женщине физические страдания, пишет издание.

Как утверждает «Московский комсомолец», 19 октября ситуация между сожителями достигла критической точки. Мужчина забрал у сожительницы мобильный телефон, закрыл ее в квартире и ушел.

Оставшись без средств связи и возможности вызвать помощь, женщина решилась на отчаянный шаг — выбралась через балкон второго этажа, получив при этом перелом лодыжки. В результате прохожий, ставший свидетелем происходящего, вызвал ей скорую помощь.

Мужчине предъявлены обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса, включая изнасилование (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ), насильственные действия сексуального характера (п.«б» ч. 2 ст. 132 УК РФ), угрозу убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), незаконное лишение свободы (п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ) и истязание (п. «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ). В настоящее время уголовное дело готово к рассмотрению в суде.