Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала «грубым вмешательством» и «авантюрой» решение губернатора Запорожской области Евгения Балицкого уволить главу региональной избирательной комиссии Галину Катющенко «в связи с нарушением антикоррупционного законодательства». В связи с этим ЦИК направит в Генпрокуратуру обращение с просьбой опротестовать указ руководителя региона.

В заявлении, опубликованном в телеграм-канале Центризбиркома, Памфилова обвинила Балицкого в «самоуправстве» и «вызывающем пренебрежении федеральным законодательством». Она указала, что губернатор не вправе увольнять члена избиркома, назначенного по представлению ЦИК. В таком случае речь идет о злоупотреблении и превышении служебных полномочий, говорится в публикации.

Как отметила Памфилова, Балицкому следовало направить в ЦИК просьбу рассмотреть правомерность освобождения Катющенко от должности, представив при этом «веские аргументы».

«Но таковых нет, а сами претензии по поводу декларации просто ничтожны, поскольку имеют исключительно характер технических ошибок и не являются поводом для проверки», — заявила председатель Центризбиркома.

Она выразила недоумение в связи с «грубым вмешательством» в деятельность региональной комиссии за спиной головного федерального органа в лице ЦИК.

«Готовя исподтишка данный “указ”, господин Балицкий даже не удосужился уведомить ЦИК России об очередной своей авантюре, направленной, фактически, на дезорганизацию деятельности областной избирательной комиссии», — возмутилась Памфилова.

Глава ЦИК назвала Галину Катющенко «ответственным высокопрофессиональным руководителем, строго соблюдающим законодательство», а ее увольнение — «очередным актом самоуправства» Балицкого.

Как напомнила Памфилова, ранее запорожского губернатора «буквально силой пришлось заставить» выплатить сотрудникам комиссий долги по зарплате за несколько месяцев, а также помешать «выселению на улицу» облизбиркома.

«Очередной управленческий казус свидетельствует либо о грубом самоуправстве как отрыжке “порядков”, царящих в соседней стране, либо о глубоком правовом невежестве как самого губернатора, так и его подчиненных, рождающих подобные правовые “шедевры” и выставляющих руководителя области на всеобщее посмешище», — сделала вывод председатель Центризбиркома.

ЦИК направляет обращение в Генпрокуратуру с просьбой опротестовать указ Балицкого, добавила Памфилова.

Конфликт Балицкого с Памфиловой

Об увольнении Галины Катющенко «в связи с утратой доверия» Балицкий сообщил в своем телеграм-канале вечером 23 октября. В этот день он провел рабочую встречу с членами областного избиркома, которых ознакомил со своим указом.

Как пояснил Балицкий, он принял решение по итогам доклада антикоррупционного комитета администрации губернатора и правительства Запорожской области, который, в свою очередь, опирался на федеральный закон «О противодействии коррупции».

«Ни один чиновник Запорожской области не должен позволять себе нарушать законодательство. Все незаконные действия будут пресекаться независимо от должности. Никаких привилегий никому быть не может», — написал глава региона.

В то же время Балицкий опроверг слухи о роспуске всей избирательной комиссии, заявив, что она продолжит работу в штатном режиме.

Накануне, 22 октября, Памфилова направила предупреждение Заксобранию Запорожской области в связи с законопроектом, который предлагает наделить губернатора и местный парламент правом распустить региональный избирком. Документ был внесен на рассмотрение самим Балицким. Глава ЦИК указала в телеграмме, что такие поправки недопустимы и ведут к «развалу избирательной системы региона».

Знакомый с ситуацией источник «Коммерсанта» предположил, что губернатор Запорожской области продолжает добиваться права самостоятельно определять состав и численность регионального избиркома, руководствуясь опытом Украины, где в 2012-2019 годах был депутатом Верховной рады. Как пояснил собеседник издания, на Украине комиссии создаются только на период выборов, а не работают на постоянной основе, как в России.

В августе Памфилова также обвинила Балицкого в стремлении развалить избирательную систему Запорожской области, а кроме того — в «ностальгии по украинским порядкам». Это стало реакцией на его публикацию в телеграм-канале, где глава региона обвинил сам ЦИК в том, что он не выполняет законодательство и не сокращает штат сотрудников. Из-за этого, как писал губернатор, образовалась задолженность по зарплате, которую платят из федерального бюджета.

«Подчеркну, что во многих регионах России к работе избирательных комиссий привлекаются работники бюджетной сферы, без круглогодичной нагрузки на бюджет. Я говорил и повторю, что штат из 85 человек, который привлекается к работе один раз в два—четыре года, нецелесообразен», — писал Балицкий.

Он отметил, что в конце 2024 года при формировании областного бюджета утвердили штат местного избиркома в составе 25 человек, и зарплатный фонд сотрудников был был установлен исходя из этой численности.

Памфилова, однако, возразила, что губернатор не вправе устанавливать численность сотрудников избиркома, но регион при этом обязан «осуществлять их софинансирование».